България

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Според лидера на социалистите в момента партията е в процес на лечение и на диета

7 юни 2026, 19:12
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П артията ни е в тежко състояние след изборите, но ние работим, за да я възстановим. В момента сме в процес на лечение, а то невинаги минава лесно. Все пак вървим в правилна посока. Хубавото на този период е, че ще видим на кого в крайна сметка БСП може да разчита. Това каза лидерът на БСП Крум Зарков, съобщи NOVA.

Според него новото управление е направило заявки за промяна, както и е извършило действия, които са показали характер, но и колебливост. Затова БСП му дава три месеца толеранс. 

По неговите думи съзнаването, че партията е необходима, ще бъде основата за изграждане на нов облик. „Когато един организъм, включително партиен, натрупа излишъци, които му пречат да функционира добре, бива поставен на диета, на каквато ни поставиха избирателите. Включено е без Борисов и Пеевски. За да се устои, трябва воля, но после организмът става по-силен. Минаваме уверено, макар с трусове, през този процес. Проведохме събрание и дискусия, правим избори на пет места в страната, вървим напред към Бузлуджа през август, както и към президентски и местни избори“, обяви Зарков.

Относно присъствието на американски самолети на столичното летище, лидерът на БСП подчерта, че никой не е успял да обясни какви са и за какво са тук. „Сега министър-председателят обясни, че е удължил до края на юни срокът на пребиваването им, не е ясно дали това е обвързано с американските визи. Предвид военните конфликти, първостепенна задача на правителството ни е да ни опази далеч от тях. Нашите избиратели непрекъснато повдигат въпроса пред нас. Мисля, че самолетите няма да останат след края на юни, може би дори още по-рано ще напуснат. Искаме прозрачност за ключово важни решения. Въпросът за визите няма връзка със самолетите“, коментира Зарков.

По думите му т.нар. незаконен град край Варна е игра, с която се е злоупотребявало. „Мисля, че като общество сме шампиони по издаване на удостоверения за търпимост за всякакви безобразия от 30 години насам. Пропускаме ги и стават все по-големи. Търпим банки да изчезват, серия скандали да остават неразкрити, сега се появи един град. Това е обществен въпрос. Трябва да настояваме за две неща - всички, подписали документи по случая, да се разследват обективно. Също и да бъде разрушено незаконното строителство. При положение, че са построени 100 сгради от групировка с международна негативна известност, вероятно са имали подкрепа от най-високо ниво“, заяви още лидерът на БСП. 

По темата с президентските избори, Зарков уточни, че Илияна Йотова има богата и успешна история с БСП, но партията ще изчака нейното решение, за да прецени кой кандидат да подкрепи.

 

Източник: NOVA    
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