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Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса

Обновена преди 1 час / 7 юни 2026, 14:24
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Д ве последователни земетресения с магнитуд около 5 по скалата на Рихтер разтърсиха гръцкия остров Евия, североизточно от столицата Атина, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на данни на Атинския институт по геодинамика.

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса в резултат на трусовете, които са били усетени и в Атина, на около 130 километра от епицентъра в северната част на Евия, отбелязва агенцията.

Според информация на АНА-МПА първото земетресение е било с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер, дълбочина на огнището 5 километра и е регистрирано в 12:58 часа местно (и българско) време, а второто е с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер, същата дълбочина и е регистрирано в 13:02 часа.

След основните трусове са последвали и вторични земетресения, като сеизмичната активност се е разпростряла към районите на Мантуди и Лимнионa. Според експерти серията от земетресения показва активизиране на локален сеизмичен разлом.

Местните власти съобщават за сериозни материални щети. В изявление за гръцки медии, кметът на община Мантуди - Лимни - Агия Анна, Георгиос Цапурниотис, посочи: „Има много сериозни щети по сгради, на същите места, където имаше проблеми и миналата година – Прокопи и Дафноуса. В Дафноуса се срути сграда. Няма данни за пострадали, но щетите са значителни“.

Той допълва, че вече са изпратени екипи за оценка на разрушенията и се работи в координация с Министерството на климатичната криза и гражданската защита на Гърция.

От страна на властите, генералният секретар на министерството, Никос Папаеустафиу, съобщава, че полицията и пожарната служба вече извършват проверки на място, заедно с местните структури за гражданска защита.

Междувременно екип от ПАСОК също се насочва към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и щетите.

Според справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), в рамките на няколко минути са регистрирани няколко труса с магнитуд между 3,6 и 5,2 по Рихтер. Първият е бил с магнитуд 4,9 в 12:58 часа, последван от най-силния – 5,2.

Според данните на НИГГГ към БАН земетресенията са с магнитуд 5,3 и 5 по Рихтер.

Източник: НИГГГ-БАН
Източник: НИГГГ-БАН

 

Източник: БТА, Ваня Накова    
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