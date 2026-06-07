19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

М ладеж на 19 години е загинал при тежка катастрофа в района на гоцеделчевското село Борово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград, съобщи NOVA.

Сигнал за пътния инцидент е подаден на телефон 112 малко след 16 часа днес. Пътнотранспортното произшествие е станало в района на разклона за село Борово, където лек автомобил се е ударил със задната си част в стълб, след което е излязъл извън пътното платно.

От полицията уточниха, че загиналият 19-годишен младеж е бил пътник в автомобила. Водачът също е бил в превозното средство към момента на пътния инцидент. Причините за тежката катастрофа се изясняват. Работата по случая продължава.