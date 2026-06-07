Техеран изригна: Американските бази и Израел стават легитимни цели за Иран

А мериканската военноморска блокада на Иран и дадената днес "зелена светлина" на Израел да засили атаките си в Ливан превръщат американските бази и израелските обекти в Близкия изток в легитимни цели, заяви в Екс иранският главен преговарящ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Ройтерс.

Коментарите бяха направени след израелски удари по южните предградия на ливанската столица, смятани за бастион на шиитското движение "Хизбула", съюзник на Иран.

"Те нито се придържат към примирие, нито вярват в диалог, а чрез морската блокада и нарушаването на споразуменията относно Ливан показаха, че разбират единствено езика на силата", добави иранският политик, очевидно визирайки САЩ и Израел.