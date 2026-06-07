България

Мълния уби близо 30 крави и телета край Калофер

Животните са се струпали под дърво в опит да се предпазят от проливния дъжд

7 юни 2026, 16:07
Мълния уби близо 30 крави и телета край Калофер
Източник: iStock

Т ежък инцидент в планинската местност „Паниците“ край Калофер доведе до смъртта на около 30 крави и телета, след като мълния удари стадо по време на буря, съобщи NOVA.

Животните са се били струпали под дърво в опит да се предпазят от проливния дъжд и гръмотевичната буря, когато именно там е паднал светкавичният заряд. Ударът е бил директен и фатален за голяма част от стадото.

Случаят е причинил сериозни щети за местни животновъди и е определен като един от най-тежките подобни инциденти в региона през последните години.

Местността Старчовец се намира в Калоферския Балкан, на около 7 километра северно от града, извън границите на Национален парк „Централен Балкан“. Районът традиционно се използва като високопланинско пасище от местни стопани, които отглеждат животни през летния сезон.

Инцидентът отново поставя въпроса за рисковете при отглеждане на животни в открити планински терени по време на силни летни бури, когато мълниите в планинските райони са особено опасни и трудно предвидими.

Източник: NOVA    
инцидент Калофер мълния крави животновъдство планина Стара планина буря природно бедствие Централен Балкан
Последвайте ни
Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Магията на Казанлък: Царица Роза 2026 поведе най-голямото пъстро дефиле в България

Магията на Казанлък: Царица Роза 2026 поведе най-голямото пъстро дефиле в България

Историческа победа в Монако: Никола Цолов триумфира във Формула 2 след драматичен финал

Историческа победа в Монако: Никола Цолов триумфира във Формула 2 след драматичен финал

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

carmarket.bg
Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда
Ексклузивно

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Преди 1 ден
6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите
Ексклузивно

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Преди 1 ден
<p>Мистерията на куклите убийци от Единбург</p>
Ексклузивно

Мистерията на куклите убийци от Единбург

Преди 1 ден
<p>Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага</p>
Ексклузивно

Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Започват масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас

България Преди 45 минути

Целта е да се избегне засушаване и налагане на воден режим

,

Какво се случва с тялото ни, когато спрем да ядем захар

Любопитно Преди 1 час

Захарта действа като наркотик за мозъка, но тялото ни няма нужда от агресивен детокс. Вижте как организмът реагира стъпка по стъпка – от първия час с главоболие до пълния рестарт на вкуса след месец

Тежка катастрофа с три коли затвори пътя София - Варна край Лясковец

Тежка катастрофа с три коли затвори пътя София - Варна край Лясковец

България Преди 2 часа

Автомобилите се пренасочват през село Козаревец

Руски дрон порази съоръжение за съхранение на ядрено гориво край Чернобил

Руски дрон порази съоръжение за съхранение на ядрено гориво край Чернобил

Свят Преди 3 часа

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

България Преди 3 часа

Други трима пострадали, настанени в болница, са извън опасност за живота

,

Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Любопитно Преди 3 часа

Когато наемите в мегаполиса са по-скъпи от самолетен билет: Вижте как една американка превърти имотната криза, избирайки сутрешен полет пред безумните цени на апартаментите

"Спасявахме хора сред пламъци и хаос": Пожарникарите от Кремиковци разказаха за ужаса на "Челопешко шосе"

"Спасявахме хора сред пламъци и хаос": Пожарникарите от Кремиковци разказаха за ужаса на "Челопешко шосе"

България Преди 4 часа

Екипът, пристигнал първи на мястото на тежката катастрофа, предотвратил още по-голяма трагедия, четирима загинаха, трима са в тежко състояние

17-годишен загина, след като се вряза с джип в къща в Дупница

17-годишен загина, след като се вряза с джип в къща в Дупница

България Преди 4 часа

Момчето е издъхнало на място вследствие на тежките травми

Нападението над автобус в Бургас: Как шофьорът се е справил с тревожната ситуация

Нападението над автобус в Бургас: Как шофьорът се е справил с тревожната ситуация

България Преди 4 часа

Инж. Петко Драгнев разказа, че кондукторката е в стрес, а водачът на превозното средство е сравнително по-спокоен след случилото се

Маги Джанаварова: Пет дни след раждането изпаднах в тежка следродилна депресия

Маги Джанаварова: Пет дни след раждането изпаднах в тежка следродилна депресия

Любопитно Преди 4 часа

Певицата разказа, че е преминала през период на страх, вина и съмнения, а подкрепата на партньора ѝ се е оказала решаваща

<p>Откриха тяло на жена край Петолъчката, задържан е&nbsp;26-годишен мъж</p>

Жестоко убийство на жена в Сливенско, задържан

България Преди 5 часа

Сигнал за намерено тяло в близост до кръстовището „Петолъчката“ край село Мокрен е получен на 5 юни

<p>Супермоделът Кара Делевин направи шокиращи признания за миналото си</p>

Сексуално насилие, наркотици, халюцинации: Супермоделът Кара Делевин направи шокиращи признания за миналото си

Любопитно Преди 5 часа

Британската актриса и модел разкри травми, зависимост и психични сривове в подкаста „Call Her Daddy“

Стармър събира Зеленски, Макрон и Мерц в Лондон за разговори за Украйна

Стармър събира Зеленски, Макрон и Мерц в Лондон за разговори за Украйна

Свят Преди 6 часа

Срещата на "Даунинг стрийт" идва на фона на отказа на Владимир Путин за лични преговори с украинския президент

Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

България Преди 6 часа

Според Иван Савов част от участниците в тежкия инцидент може да са използвали чужди свидетелства за управление, а в България съществувал и нелегален пазар на шофьорски книжки

Как да пазаруваме по-умно: Българка създаде платформа, която следи цените в реално време

Как да пазаруваме по-умно: Българка създаде платформа, която следи цените в реално време

България Преди 7 часа

"Знам цените" събира промоции и ценови тенденции на едно място и вече има десетки хиляди потребители

Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не

Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не

Свят Преди 7 часа

Случаят предизвика национален дебат за качеството на работа на полицията и правосъдието

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

100 отбрани гости на сватбата на племенника на крал Чарлз Трети

Edna.bg

Маги Джанаварова: Не съм се отърсила от следродилната депресия

Edna.bg

Почетино вдъхновен от американския дух след битката с Германия

Gong.bg

Белингам предупреди за трудностите пред Англия на Мондиала

Gong.bg

Откриха тяло на жена край Петолъчката, задържан е млад мъж

Nova.bg

Мълния порази стадо в Калоферския Балкан, десетки животни загинаха

Nova.bg