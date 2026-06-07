Магията на Казанлък: Царица Роза 2026 поведе най-голямото пъстро дефиле в България

П ъстро празнично дефиле, предвождано от Царица Роза 2026 Деница Малчева и подгласничките й Йоана Мицева и Анжела Иванова, премина по централния булевард на Казанлък. Шествието е кулминацията на 123-тия Празник на розата и е най-големият уличен карнавал в страната, а поздрав към жители и гости на града отправи президентът Илияна Йотова.

"Маслодайната роза е най-красивата емблема на България", каза Йотова.

Държавният глава подчерта значението на Розовата долина като символ на страната и изрази увереност, че броят на гостите на празника от България и чужбина ще продължи да расте. Йотова отдаде почит на поколенията розопроизводители, предприемачи и общественици, които са допринесли за международната известност на българското розово масло.

"Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза", каза още президентът. Тя посочи, че трябва да бъдат променени политиките така, че маслодайната роза да бъде защитена.

Благословен е всеки, който стъпи в Казанлък, каза кметът на общината Галина Стоянова.

"Отнесете щастието там, откъдето сте, преживейте този ден и този празник с радост, обърна се тя към присъстващите. Радвам се да ви приветствам в рая на земята – Казанлък", заяви Стоянова.

Приветствие отправи и зам.-министърът на туризма Мариела Модева, която посочи, че за Министерството на туризма Празникът на розата има огромен потенциал за популяризирането и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм. Тя подчерта, че всяка година хиляди туристи от различни краища на света са привлечени от това събитие, което оставя незабравими спомени у тях.

Начало на празника даде Царица Роза Деница Малчева. Нека почетем празника на Долината на розите, каза тя и честити празника на Казанлък.

"Ние сме горди и щастливи, че през следващата една година ще имаме възможността да бъдем представители на символа на България и на нашия роден град", каза подгласничката й Йоана Мицева, а Анжела Иванова обяви началото на дефилето на аромата и красотата.

В продължение на час през централния булевард на Казанлък преминаха представители на всички детски градини и училища в общината, на читалища, на спортни клубове и различни формации, кукерски и фолклорни състави, представители на побратимени на Казанлък градове и на гостуващи състави от страната и чужбина. В шествието преминаха няколко блока, като целта на организаторите е да се представи дългогодишната традиция на региона - розопроизводството, и да се покаже културното многообразие и идентичност на региона.

Сред официалните гости на празничното дефиле в Казанлък бяха още Старозагорският митрополит д-р Киприан, народни представители, областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, председателят на Общински съвет - Казанлък Николай Златанов, делегации от побратимени на Казанлък градове, кметове на общини и на населени места, общински съветници.

С представянето на ритуала "Розобер", което се състоя тази сутрин в розовите градини край Казанлък, и с карнавалното шествие приключват кулминационните прояви от тазгодишния Празник на розата в Казанлък. Програмата през деня продължава с Международен фолклорен фестивал и ще бъде официално закрита довечера на централния площад "Севтополис" с фолклорна програма.