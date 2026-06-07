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Ищар запя на български и изправи на крака публиката в София, Пловдив и Бургас

Очаква се финалът на турнето й във Варна на 8-ми юни

7 юни 2026, 21:26
Ищар запя на български и изправи на крака публиката в София, Пловдив и Бургас

С ветовноизвестната етно певица Ищар изнесе концерти в Пловдив, Бургас и София и успя да накара родната публика да пее и танцува заедно с нея и музикантите от Alabina & The Gypsies.

Почитателите на звездата я викаха на бис и не искаха да я пуснат да слезе от сцената. Зрителите бяха на крака още в средата на концерта, когато тя изпълни на перфектен български песента „Я кажи ми, облаче ле бяло“.

На 8-ми юни предстои и финалът на турнето й у нас, който ще е в Летния театър във Варна и се очаква да се превърне в събитие. Изявата на Ищар на варненска сцена е част от поредицата „Summer Sea garden concerts“, от която на 12 юни предстои и концерт на Bebe.

Ищар и нейният съпруг и мениджър -Мишел Абисира са особено впечатлени от силната духовност на българите и са щастливи, че световното й турне започва точно тук. Тяхната дъщеря Шийла също пристигна в България и ще е една от изненадите на концерта във Варна, защото тя е музикант и свири на ударни инструменти.

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