България

След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България

Специални благодарности отправи към Стилиян Петров за организацията на събитието

7 юни 2026, 15:15
След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България
Източник: БГНЕС

"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация „Стилиян Петров“ за организацията на този специален "Мач на надеждата". Това написа футболистът Любослав Пенев в официалния си профил във Facebook, съобщи NOVA.

Припомняме, че футболни легенди и повече от 12 хиляди фенове се събраха на стадион „Лазур“ в Бургас за благотворителния мач, организиран от фондацията на Стилиян Петров. Средствата от инициативата ще бъдат насочени към Бургаския онкологичен център и към подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

"Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор. Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си. Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", споделя още в емоционалното си обръщение големия спорист.

Припомняме, че легендата на футбола Любо Пенев се бори с тежко онкологично заболяване.

Източник: NOVA    
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