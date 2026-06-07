Свят

Откриха тунелна мрежа под замъка „Бофор” в Ливан

Намерени са и жилищни помещения, включително бани, тоалетни, операционна зала и кухни

7 юни 2026, 22:42
Откриха тунелна мрежа под замъка „Бофор” в Ливан
Източник: iStock

И зраелската армия съобщи днес, че е открила обширна тунелна мрежа под замъка "Бофор" в Южен Ливан. Тя е изградена, за да осигури на "Хизбула" укрепена ударна база само на няколко километра от израелска територия. Мрежата е финансирана от Иран и проектирана да укрива стотици бойци.

Според армията тунелната мрежа е изградена в цивилен район, осигуряващ оперативен контрол над района на Галилейския коридор, само на шест километра от израелския град Метула. Тя е служела като „централна опорна точка на терористичната организация "Хизбула" в района“.

В тунел с дължина около един километър войските са открили шест подземни шахти, склад за оръжие, противотанково ракетно оръдие, противотанкови ракети, гранати, боеприпаси, бойно снаряжение и усъвършенствано медицинско оборудване. Намерени са и жилищни помещения, включително бани, тоалетни, операционна зала и кухни. Публикуваните от армията кадри показват тесен тунел, подобен на откритите под Газа, оборудван с легла, сандъци с дрехи, сгъната инвалидна количка и домакински предмети.

Израелските войници наскоро превзеха отново замъка от епохата на кръстоносците, осигурявайки на армията стратегически плацдарм в Южен Ливан. Издигнатото положение на "Бофор" и близостта му до границата го превръщат отново в ключова позиция в хода на израелската наземна операция в Ливан.

Израел е превземал крепостта и преди - по време на инвазията в Ливан през 1982 г., след продължителна битка с палестински бойци, укрили се в историческите подземни тунели на замъка. Крепостта е повредена от бомбардировките в хода на боевете, а след превземането ѝ Израел я е използвал като наблюдателен пост, по-специално за електронно разузнаване, до изтеглянето на войските си през 2000 г. 

Източник: БГНЕС    
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