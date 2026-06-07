Исторически триумф в Париж: Зверев пренаписа историята на Германия с първа титла от Шлема

А лександър Зверев записа най-значимия успех в кариерата си, след като завоюва първата си титла от Големия шлем. Германецът триумфира на Ролан Гарос след драматичен финал срещу италианеца Флавио Коболи, спечелен с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

На централния корт в Париж двамата предложиха зрелищен двубой, продължил близо от четири часа. Зверев започна убедително и взе първия сет с категоричното 6:1, но Коболи отговори с равенство в мача. Германецът отново излезе напред след третия сет, а италианецът изпрати срещата в решителна пета част след успех в тайбрека на четвъртия. В заключителния сет обаче Зверев наложи превъзходството си и заслужено стигна до трофея.

"Минахме през контузии, разочарования, загуби - губихме няколко пъти в най-важните моменти. В края на краищата, сега сме шампиони от Големия шлем и само това има значение", каза новият шампион.

"Ако има човек, който заслужава тази титла, това винаги си бил ти", сподели Коболи, изказвайки се ласкаво за своя приятел.

С победата си Зверев сложи край на 30-годишно чакане за титла от Големия шлем за мъжкия тенис на родината му. Последният германец, който бе печелил турнир от най-високата категория, беше Борис Бекер на Аустрелиън Оупън през 1996 година.

Успехът има и историческо значение за Германия на клей. За първи път от 1937 година германски тенисист триумфира на Ролан Гарос, след като последният шампион от страната в Париж бе Хенер Хенкел. Зверев се превърна и в едва третия германец с титла от Големия шлем в Откритата ера след Борис Бекер и Михаел Щих.

Трофеят идва след години на преследване на голямата цел и няколко разочарования на най-високото ниво. Особено символичен е фактът, че именно в Париж Зверев преживя един от най-тежките моменти в кариерата си. През 2022 година той получи тежка контузия на глезена по време на полуфинала срещу Рафаел Надал и отсъства от кортовете близо шест месеца.

Въпреки трудното възстановяване германецът се завърна сред най-добрите в света и продължи да преследва мечтата си. Тя се сбъдна именно на кортовете на Ролан Гарос, където Зверев изигра и своя 125-и мач в турнирите от Големия шлем.