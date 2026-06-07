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Москва призна за неофициални контакти с Киев, мистериозен бизнесмен е ходил при Зеленски

Помощникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че Русия и Украйна поддържат неофициални връзки, след като стана ясно, че крупен предприемач е предал секретна информация между двете столици

7 юни 2026, 16:31
Москва призна за неофициални контакти с Киев, мистериозен бизнесмен е ходил при Зеленски
Източник: iStock

Р усия поддържа неофициални контакти с Киев. Официални контакти се осъществяваха в хода на състоялите си няколко кръга преговори между Русия и Украйна, заяви пред журналиста Павел Зарубин помощникът на президента на Русия Владимир Путин - Юрий Ушаков, цитиран от руски медии.

"Имаме както открити, така и закрити контакти с киевския режим. Открити контакти имаше, когато водихме няколко кръга преговори", каза Ушаков, коментирайки пътуването на руски предприемач до Киев за предаване на необходима информация в Москва.

На 5 юни, на пленарна сесия от Петербургския международен икономически форум, президентът Путин разказа, че преди три седмици един предприемач е посетил Киев и се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски. Той не назова името на този човек, припомня изданието на руския парламент "Парламентская газета".

Ушаков уточни, че става дума за доста крупен бизнесмен, когото много хора познават, но също не уточни кой е той.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
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