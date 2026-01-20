Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

С амолети на американско-канадското военно командване се очаква "да пристигнат скоро" в Гренландия, за да участват в "отдавна планирани дейности" в датската автономна територия, пише NOVA.

Уточнява се, че тази дейност е координирана с Дания и че властите в Гренландия също са били информирани. Самолетите "ще помогнат за различни отдавна планирани дейности", посочи в съобщение в X Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD), което играе стратегическа роля в откриването на въздушни нарушения.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026

Разполагането на военновъздушни сили се случва в момент, в който американският президент заплашва да поеме контрола над острова. Междувременно, след разговор с генералния секретар на НАТО – датският министър на отбраната призна, че въпросът с Гренландия е труден не само за Дания, но и за Европа и бъдещето на НАТО.

"Този въпрос е толкова труден и толкова напрегнат не само по отношение на Датското кралство, но и по отношение на Европа като цяло. Всъщност и за бъдещето на НАТО... и не мисля, че има нужда да преразказваме едно по едно всичко, което обсъдихме. Но виждам, че генералният секретар е много добре запознат с трудната ситуация, в която се намира Датското кралство и с предизвикателствата, които съществуват по отношение на НАТО", заяви Троелс Лун Поулсен.