"Не поемайте ненужни рискове!": Гърция с предупреждение към туристите

Т уристите и посетителите на Гърция бяха предупредени да не "поемат ненужни рискове" след смъртта на европейци по време на скорошната гореща вълна.

Трима туристи бяха открити мъртви само за една седмица, други изчезнаха, а вчера 68-годишен германец беше намерен безжизнен на гръцкия остров Крит.

