Дават лекарства срещу COVID-19 на котките в Кипър

К ипърското правителство реши лекарствени продукти, прилагани на хора срещу КОВИД-19, които вече не се използват, да бъдат отпуснати за лечение на инфекциозен перитонит при котките, съобщи кипърското издание „Филелефтерос“.

Лекарствата ще бъдат предоставяни от областните ветеринарни служби на собствениците на котките срещу заплащане и по рецепта, издадена от ветеринарен лекар.

Според организации за защита на животните, цитирани от ДПА, става дума за препаратите „Ремдесивир“ и „Молнупиравир“.

