Мъж е положителен за MERS-CoV, произходът на инфекцията е неясен

П о данни на Световната здравна организация (СЗО) в град Ал Аин в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ), човек е дал положителен резултат за коронавирус на близкоизточния респираторен синдром (известен още като MERS или MERS-CoV). Засега източникът на инфекцията е неясен.

28-годишният мъж е бил приет в болница на 8 юни и е бил официално диагностициран с MERS на 23 юни, след като тестът с полимеразна верижна реакция (PCR) е показал положителен резултат. СЗО даде малко подробности за мъжа или за състоянието му, но отбеляза, че той не е бил здравен работник, нито гражданин на ОАЕ.

Общо 108 души, които са били в контакт с пациента в здравни заведения, бяха идентифицирани и изследвани за MERS, но всички резултати бяха отрицателни.

MERS се причинява от коронавирус, който е свързан, но не е същият като този, който причинява COVID-19, SARS-CoV-2.

По принцип това е респираторно заболяване, което предизвиква симптоми като повишена температура, кашлица и задух. Някои случаи могат да доведат и до пневмония и/или стомашно-чревни проблеми.

Има данни, че камилите в Близкия изток са основният източник на вируса, но той може да се разпространява и от човек на човек.

