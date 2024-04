Пожар избухна в историческа сграда в Копенхаген

И сторическата сграда на Старата фондова борса в Копенхаген, датираща от XVII в., гори, а емблематичният ѝ шпил е паднал в пламъците, съобщи журналист от АФП.

Датските служби за спешна помощ са на мястото на инцидента, а пожарните коли са обградили сградата, в която сега се помещава Датската търговска камара, близо до парламента.

‼️🇩🇰🔥 A fire engulfed the old #Copenhagen Stock Exchange, one of the most famous buildings in the Danish capital.



There is no information about any casualties.



The historic building, whose spire was shaped like the intertwined tails of four dragons, was being renovated. pic.twitter.com/Nr1gprYTG7