Огнено бедствие в Гърция: Над 70 пожара пламнаха, обявиха тревога (СНИМКИ/ВИДЕО)

71 пожара са избухнали в цяла Гърция на 6 април, шест региона на страната са в готовност за "висок риск от пожари", съобщи Amna.

Заради ситуацията се проведе среща с група метеоролози, а след това и среща на Координационния орган, на която са присъствали министърът на климатичните кризи и гражданската защита Василис Кикилиас.

На срещата са обсъдени силните ветрове, които ще продължат да се засилват през следващите дни, в различни региони на Гърция, което ще доведе до риск от едновременни пожари.

Решено е всички сили за гражданска защита за регионите Пелопонес, Атика, Крит, Северно и Южно Егейско море и Централна Гърция да бъдат в състояние на тревога 4 (висок риск от пожар) до вторник (9 април).

