Заради високите температури: Огромен пожар избухна в испанската провинция Аликанте

П ожар избухна в испанската провинция Аликанте, следвайки необичайно високи температури за април, като на много места те са с 10°C по-високи от нормалните за сезона, съобщи „Ройтерс“.

#Spain A forest fire has broken out in Tàrbena, Alicante province, Spain. pic.twitter.com/PkH838TswO

Регионалният ръководител на министерството на вътрешните работи и правосъдието Елиса Нунез посети полевия оперативен център, където работят пожарникарите, и заяви, че пожарът е подпомогнат от горещината, която се е увеличила по средата на деня, а също и от излишната растителност, която е послужила като "камина".

Watch: Fire rages, gets out of control in Spain's Alicante province, forcing several people to evacuate. #Spain #Wildfire #SpainWildfire #WorldNews pic.twitter.com/iY8Zcvb8Yl