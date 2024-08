Вирусът Oropouche удари Европа, има ли опасност от нова епидемия?

З дравните служители издадоха предупреждение към пътуващите, след като 19 случая на вируса Oropouche, пренасян от насекоми, бяха потвърдени за първи път в Европа. Тези, които са дали положителен тест за вируса, наскоро се завърнали от почивка в Куба и Бразилия.

Части от Южна Америка и Куба в момента са в разгара на продължаваща епидемия от вируса Oropouche, като случаите са многократно по-високи от нормалното. Първите смъртни случаи от вируса Oropouche също бяха потвърдени наскоро в Бразилия, което засили опасенията относно настоящата епидемия.

Oropouche Virus Outbreak Hits Europe as First Deaths Confirmed in Brazil https://t.co/QNGGqF15Gp — ScienceAlert (@ScienceAlert) August 14, 2024

Вирусът Oropouche е вирус, пренасян от членестоноги – което означава, че се предава на хората, ако бъдат ухапани от заразени мушици или комари. Това е най-разпространеното вирусно заболяване, пренасяно от членестоноги в Южна Америка – след вируса на денга.

Вирусът е открит за първи път през 1955 г. при горски работник, който се е заразил с него, работейки близо до река Оропуче в Тринидад и Тобаго. Първото голямо огнище е съобщено през 60-те години на миналия век в Белем, Бразилия, където са регистрирани 11 000 случая.

Оттогава са възникнали многократни огнища на вируса Oropouche. Смята се, че повече от половин милион души са били заразени с вируса Oropouche, откакто е бил открит за първи път.

Епидемии са възникнали главно в тропическите райони на Южна Америка, Централна Америка и Карибите (макар и главно в района на Амазонка в Бразилия и Перу ).

Вирусът Oropouche се предава на хората предимно чрез ухапване от заразени мушици или комари – обикновено тези, които се срещат в гористи райони и около водоеми. Предаването обикновено се случва през деня, особено по време на изгрев и залез.

Симптомите на болестта, причинена от вируса Oropouche, са доста подобни на грипа – причиняват внезапна треска, главоболие, замаяност, втрисане, мускулни болки и болка и чувствителност към светлина. Тези симптоми обикновено продължават 2-5 дни след ухапване от заразеното насекомо.

Повечето хора се възстановяват без дълготрайни последици, но симптомите могат да се появят отново, ако се върнете към напрегнати дейности твърде скоро след боледуване.

The European Center for Disease Prevention and Control has issued a risk assessment for Oropouche virus, citing 19 imported cases into the region.https://t.co/T44jb98pj2 — DW News (@dwnews) August 13, 2024

За съжаление няма специфични антивирусни лечения за болестта, причинена от вируса на Oropouche – въпреки че пациентите могат да получат лечение за облекчаване на болката и рехидратация за справяне със симптомите.

Въпреки че вирусът Oropouche обикновено не е фатален, той може да причини сериозни усложнения – като енцефалит и менингит. Две млади бразилски жени наскоро починаха в резултат на вируса Oropouche, поради внезапна поява на симптоми, довели до кръвоизлив.

Вирусът може да е свързан и с вълна от спонтанни аборти, мъртво раждане и вродени дефекти в Бразилия.

Нарастващи случаи

Между януари и средата на юли тази година се наблюдава рязко увеличение на инфекциите с вирус Oropouche в Северна и Южна Америка – с повече от 8000 потвърдени случая.

Над 7000 от тези случаи са в Бразилия. Това е значителен скок от 832 случая, докладвани там миналата година. Не само скокът на случаите е толкова тревожен, обезпокоително е, че вирусът директно причини два смъртни случая за първи път. Също така е тревожно, че се съобщава за огнища в райони, където вирусът Oropouche не е бил открит преди това.

Все още не е напълно ясно защо случаите на вирус Oropouche са толкова високи тази година. Изменението на климата може да е един от факторите, тъй като по-високите температури в региона ускоряват съзряването на насекомите. Наводненията също създават повече стояща вода, което е перфектна среда за размножаване на насекоми.

Други фактори, потенциално допринасящи за възхода на вируса Oropouche, включват обезлесяването (измества комарите, карайки ги да се хранят с хора вместо с животни) и увеличеното движение на хора през континента между гористи и градски райони.

Мутациите също могат да повлияят на способността на вируса да заразява, да причинява заболяване, да се разпространява и да избягва имунната система. Предварителните доказателства показват, че мутациите и генетичните промени в генома на вируса може да са в основата на сегашното огнище.

Outbreak of Oropouche virus in Brazil should be a ‘wake-up call’, say experts#Brazil #Oropouche #globalhealthhttps://t.co/BRmYMjlu3F — Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (@RSTMH) August 8, 2024

Въпреки огромната заплаха, която вирусът Oropouche представлява за общественото здраве, в момента няма лицензирани ваксини за предотвратяване на болестта.

Така че най-добрият начин да се предпазите от болестта, причинена от вируса Oropouche, е да избягвате ухапване от насекоми в райони, където вирусът присъства – особено в Южна Америка, Централна Америка и Карибите.

Най-добрият начин да избегнете ухапвания от насекоми е да използвате репелент против насекоми. Потърсете продукти, които съдържат пикаридин и диетилтолуамид (DEET).

Стремете се да нанесете тънък, равномерен слой репелент върху откритата кожа – и нанасяйте отново редовно, ако е необходимо, особено след плуване или ако сте се изпотили много. Репелентът трябва да се нанася върху слънцезащитен крем.

Наред с репелента, можете също да носите дълги дрехи, които покриват ръцете и краката ви, и да покривате врати и паравани, когато сте на закрито, така че комарите да не могат да влязат. Вентилаторите също могат да помогнат за издухването на насекомите.

Трябва също така да се отървете от всякакви хранителни отпадъци, мъртви листа и водни резервоари около дома си, за да намалите местата, където женските насекоми могат да снасят яйцата си.

Oropouche fever, a potentially fatal virus spread by midges and mosquitoes, is emerging in new regions, including Europe and Cuba, with no available vaccine.



READ MORE: https://t.co/MCb1npaegshttps://t.co/MCb1npaegs — Globalnews.ca (@globalnews) August 12, 2024

Вероятността от разпространение на вируса Oropouche в Обединеното кралство и Европа се счита за много ниска, въпреки потвърдените внесени случаи. Това е така, защото вирусът се разпространява от насекомо на човек – и досега не са докладвани случаи на предаване от човек на човек.

Пътуващите в райони, където често се случват огнища (като Бразилия), трябва да бъдат изключително бдителни и да вземат предпазни мерки, за да избегнат заразяване с вируса.

