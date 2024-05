Вирус на птичи грип е открит в говеждо месо в САЩ

В ирус на птичи грип е открит в говеждо месо в САЩ, но официални представители заявиха, че месото е от една-единствена болна млечна крава и не е било допуснато да влезе в хранителните доставки на страната, предаде Асошиейтед прес, като се позова на Министерството на земеделието на САЩ. Властите уточняват, че говеждото месо остава годно за консумация.

Laboratory tests by the US Department of Agriculture haven’t found any H5N1 bird flu virus in raw beef, but they are a good reminder why eating rare hamburgers can be risky. https://t.co/1hZOVWXIrf