Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Ч арлз Спенсър почете паметта на починалата си сестра принцеса Даяна 28 години след смъртта ѝ, съобщи ABC News .

(Във видеото: Ангола без противопехотни мини: Принц Хари продължава делото на Даяна)

В неделя, почти три десетилетия след трагичната ѝ смърт, Спенсър сподели в Instagram снимка на букет от бели и розови рози, които постави на гроба ѝ в имота Алтхорп, придружена от сърдечен надпис.

„Цветята, които откъснахме тази сутрин от градините на Алтхорп за острова,“ написа той и добави:

„Винаги е невъзможен ден.“

Даяна, принцеса на Уелс, почина в автомобилна катастрофа на 31 август 1997 г. на 36 години, докато я преследваха папараци в Париж, Франция.

Нейното последно място за почивка е на територията на имота Алтхорп Парк, семейното имение на Спенсър, където е погребан и баща ѝ.

Освен Спенсър, Даяна има две по-големи сестри – лейди Сара МакКоркодейл и лейди Джейн Фелоус.

Даяна е майка на принц Уилям, принц на Уелс, и принц Хари, херцог на Съсекс.

През 2022 г. Хари, който е бил само на 12 години, когато майка му загива, сподели за нейното наследство на благотворително събитие в Аспен, Колорадо, като каза, че иска хората да я помнят за „нейната невероятна работа и любов“.

„Искам това да бъде ден, в който да споделя духа на майка ми с моето семейство, с моите деца, които бих искал да я бяха срещнали,“ каза той тогава и добави:

„Всеки ден се надявам да я направя горда.“