31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

На 31 август 1997 г. светът осъмва с ужасяваща новина – в катастрофа в тунела „Алма“ в Париж е загинала британската принцеса Даяна, наричана още „принцесата на народа“. Заедно с нея в инцидента губят живота си нейният близък приятел Доди ал Файед, син на египетския милиардер Мохамед ал Файед, и шофьорът Анри Пол. Единственият оцелял е бодигардът Тревър Рийс-Джоунс, който остава тежко ранен.

Вечерта Даяна и Доди се качват в кола, опитвайки се да избегнат настойчивите папараци. Автомобилът се движи с висока скорост, а в тунела „Алма“ губи контрол и се разбива в бетонна колона. Принцесата е откарана в тежко състояние в болницата „Питиe-Салпетриер“, но лекарите не успяват да спасят живота ѝ – тя умира в ранните часове на 31 август.

След развода си с принц Чарлз година по-рано, Даяна е лишена от постоянната кралска охрана.

Така в нощта на катастрофата тя е без защитата, която би могла да промени съдбата ѝ. Този факт по-късно става повод за много въпроси и горчиви размисли за това как една от най-обичаните жени в света остава толкова уязвима.

Скръбта на Чарлз

Новината за смъртта ѝ шокира Великобритания и целия свят. Милиони хора изпълват улиците с цветя, свещи и послания. Пред Бъкингамския дворец и двореца „Кенсингтън“ се образуват килими от цветя, дълги стотици метри – безпрецедентен израз на народна обич и скръб.

Принц Чарлз (сега вече крал Чарлз), бившият ѝ съпруг, пристига в Париж заедно със сестите на Даяна, за да прибере тялото ѝ. Според свидетели той е бил видимо съкрушен и мълчалив, когато е напуснал болницата. Членове на персонала в болницата разкриват по-късно, че са чували как Чарлз страда и излива мъката си, докато си взема сбогом с Даяна в стаята, където е било положено тялото ѝ. Самолетът с ковчега на принцесата каца в Лондон, посрещнат е с военни почести и мълчание, разкъсвано единствено от воплите на хората, които се събират да я изпратят.

Погребението

#OTD 27 years ago. On September 6, 1997, Queen Elizabeth II stood with her family at Buckingham Palace, and paid her respect, bowed her head to her former daughter-in-law, Diana, Princess of Wales's coffin as it passed. pic.twitter.com/jC4soNmPWB — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) September 6, 2024

Погребението на Даяна на 6 септември 1997 г. се превръща в едно от най-гледаните събития в телевизионната история – над два милиарда души по целия свят гледат церемонията. Ковчегът ѝ е пренесен по улиците на Лондон върху оръдеен лафет, следван от малките ѝ синове Уилям и Хари, принц Чарлз, брат ѝ Чарлз Спенсър и принц Филип, съпругът на кралица Елизабет II. Образът на двете млади момчета, вървящи със сведени глави след ковчега на майка си, завинаги остава символ на трагедията.

Принцеса Даяна е погребана на семейното имение Алторп в Нортхемптъншър, върху малък остров в езеро, заобиколен от дървета и цветя. Мястото се превръща в място за поклонение, където хиляди хора продължават да носят цветя и послания.

Джак Изкормвача

Разкъсаното тяло на Мери Ан Никълс е открито в ранните часове на 31 август 1888 г. в района Уайтчапъл, в източната част на Лондон. Тя е смятана за първата известна жертва на жестокия сериен убиец, известен като Джак Изкормвача – един от най-мистериозните и зловещи престъпници в историята.

Джак Изкормвача се превръща в символ на ужас и тайна, след като извършва серия от убийства в бедните квартали на Източен Лондон през есента на 1888 г. Той се характеризираше с брутално насилие – жертвите му са не само убивани, но и зверски изкормвани, което подчертава неговата жестокост и студенокръвие.

Откриването на тялото на Мери Ан Никълс е широко отразено във вестниците по онова време.

Медии като „The Times“ и „The Daily Telegraph“ описват случая с детайли и сензация, предизвиквайки обществен страх и паника. Заглавията рисуват една ужасяваща картина на престъпленията в Уайтчапъл, а читателите са приканвани да бъдат бдителни. Вестниците също публикуваха писмо, което се смята за изпратено от самия убиец и подписано като „Джак Изкормвача“, въвеждайки това име в публичното пространство.

WHO WAS JACK THE RIPPER ?



He was a serial killer who committed several crimes in 1888, mainly in Whitechapel, London. His identity continues to be a mystery to the police, so he’s considered part of these top 10 of secrets of the world. pic.twitter.com/r32vyHf0Wp — Daniel Onoja (@thedanielonoja) May 1, 2020

Властите реагират с мобилизация на полицията и засилен контрол в квартала, но тъй като криминалистиката по това време не е никак напреднала, разследването се оказа изключително трудно. Въпреки усилията на полицията, убиецът така и не е заловен.

В следващите месеци са открити още четири жертви, които се свързват с Джак Изкормвача: Ан Форман (около 9 септември 1888), Елизабет Страйд и Катрин Едуърдс (две жертви, открити на 30 септември 1888), и Мери Джейн Кели (погребана на 9 ноември 1888) – всичките убити по сходен брутален начин.

Мистерията около самоличността на Джак Изкормвача продължава да вълнува историци, криминалисти и ентусиасти.

Съществуват множество теории и хипотези, които варират от твърдения, че е бил човек от местната престъпна среда, през медицински професионалист, та до член на висшето общество. Някои изследователи предполагат, че убиецът е имал анатомични познания, тъй като начинът на обезобразяване на телата е бил много прецизен.

До ден днешен самоличността на Джак Изкормвача остава неразкрита, а мистерията около тези събития продължава да вдъхновява книги, филми и изследвания, превръщайки ги в легенда за злото и загадъчността в лондонския Уайтчапъл от края на XIX в.

Родени:

12 г. – роден е римският император Калигула

161 г. – роден е римският император Комод

1949 г. – роден е американският актьор Ричард Гиър („Хубава жена“, „Първият рицар“, „Чакала“, „Есен в Ню Йорк“, „Хачи: Историята на едно куче“)

1954 г. – роден е президентът на Беларус Александър Лукашенко

1970 г. – родена е кралицата на Йордания Рания ал-Ясин