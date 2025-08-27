Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

CD на Кайли Миноуг, джобен телевизор и дори паспорт – това са част от изненадващите находки в капсулата на времето, заровена от принцеса Даяна през 1991 г. Дървената кутия с оловна облицовка беше заровена по повод полагането на основния камък на сградата на болница Great Ormond Street (Gosh) пише ВВС.

Сградата, в чиито основи е положена капсулата, отваря врати през 1994 г.

Принцеса Даяна стана президент на Gosh през 1989 г. и посети детската болница няколко пъти преди смъртта си през 1997 г. Тя помогна на две деца, избрани чрез конкурс, да изберат предметите, които да бъдат поставени в капсулата на времето.

Задачата на триото е била да подбере внимателно предмети, които представят духа на 90-те години.

Какво съдържа капсулата

Сред десетте предмета, поставени в кутията, са:

CD с албума Rhythm of Love на Кайли Миноуг (1990), включващ хитовете Better the Devil You Know, What Do I Have to Do и Shocked.

Лист рециклирана хартия и паспорт.

Британски монети

Семена от пет дървета

Холограма на снежинка

Джобен телевизор

Снимка на принцеса Даяна

Копие от The Times от деня на заравянето.

Вестникът съдържа заглавия като:

„Сготвените меса извеждат съветските гласоподаватели на тълпи“ – със снимка на Михаил Горбачов

„САЩ отхвърлят молбата на иракските военни самолети, докато бунтовниците се приближават“.

Непланирано откриване

Макар капсулата да е била предназначена да остане скрита „стотици години“, тя беше изкопана преждевременно, за да освободи място за изграждането на нов детски онкологичен център.

Архивните снимки показват, че някои предмети са леко повредени, но като цяло са добре запазени. В изваждането участват членове на персонала, които или са родени през 1991 г., или вече са работили в болницата по това време.

Традиция, започнала през XIX век

Погребването на капсула на времето в GOSH повтаря жест от 1872 г., когато тогавашната принцеса на Уелс, Александра, поставя основния камък на друга сграда на болницата и също запечатва капсула. В нея е имало снимка на кралица Виктория, но до днес тя не е открита.

Новата мисия на GOSH

Според официално изявление, новият детски раков център в болницата ще се превърне в „национален ресурс за лечение на детски онкологични заболявания“. Сградата е проектирана така, че да подпомага медицинските екипи в разработването на „по-ефективни и щадящи терапии“ за малките пациенти.