Стармър: Великобритания е готова да изпрати военни в Украйна

Б ританският премиер Киър Стармър е готов да изпрати британски военни в Украйна, ако е необходимо, за да гарантират мира там, предадоха световните агенции.

В статия във в. "Дейли телеграф" той подчерта, че ще изпрати военните, ако това е необходимо, за да се гарантира сигурността на Великобритания и на Европа.

"Великобритания играе първостепенна роля в подкрепата за Киев срещу руската агресия, което означава също така, че ние сме готови и на разположение да допринесем за гаранциите за сигурността на Украйна, като изпратим наши военни на терен, ако е нужно“, заяви Стармър.

„Не го казвам с лека ръка. Чувствам много дълбоко отговорността, която идва с потенциалното поставяне на британски военнослужещи в опасност“, каза Стармър.

UK Prime Minister Keir Starmer says he is ready to send troops to Ukraine if needed to ensure the security of Britain and Europe

🔗 https://t.co/CBhx83MJd0 pic.twitter.com/9Ly5LnpfmS