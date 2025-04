Великобритания и Франция обвиниха Путин, че протака преговорите за мир в Украйна

В еликобритания и Франция обвиниха руския президент Владимир Путин, че протака преговорите за мир в Украйна и настояха той незабавно да даде отговор на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Русия на практика отхвърли предложението на Вашингтон за пълно и незабавно 30-дневно спиране на огъня, след като в понеделник официален представител на Кремъл заяви, че Москва разглежда усилията за прекратяване на войната с Украйна като "продължителен процес".

"Според нашата оценка Путин продължава да озадачава, продължава да протака“, заяви британският външен министър Дейвид Лами пред френския си колега Жан-Ноел Баро в централата на НАТО в Брюксел.

