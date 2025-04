Том Круз наруши мълчанието си за Вал Килмър

Х оливудската звезда Том Круз отдаде емоционална почит на колегата си, с когото играха в „Топ Гън“ Вал Килмър след шокиращата му смърт на 65-годишна възраст тази седмица, съобщи английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

62-годишният Круз изигра капитан Пийт „Маверик“ Мичъл заедно с Том „Айсмен“ Казански на Килмър в класиката от 1986 г., като двойката се събра отново на екрана за „Топ Гън: Маверик“ от 2022 г.

Излизайки на сцената на Колизеума в Caesar's Palace в Лас Вегас за CinemaCon 2025, Круз каза пред Variety

„Бих искал да почета един мой скъп приятел, Вал Килмър. Не мога да ви опиша колко много се възхищавам на работата му,

колко благодарен бях и каква чест беше за мен, когато се присъедини към екипа на „Топ Гън“ се върна по-късно за „Топ Гун: Маверик“.

„Мисля, че ще бъде много хубаво, ако можем да прекараме момент заедно, защото той обичаше филмите и даде много на всички нас. Просто си помислете за всички прекрасни моменти, които имахме с него“, добави актьорът от „Мисията невъзможна“.

Том Круз наведе глава, докато държеше ръцете си заедно, докато беше на сцената на CinemaCon 2025, проведен в The Colosseum. Екшън звездата беше събитието, за да говори за следващия си филм, Mission: Impossible – The Final Reckoning, който ще бъде показан на 23 май.

Том каза през 2022 г., че е много доволен, че Килмър се присъедини към него в „Топ Гън: Маверик“. „Просто искам да кажа, че беше доста емоционално. Познавам Вал от десетилетия“, каза Круз в шоуто на Джими Кимъл. „За да се върне и да изиграе този герой…

той е толкова силен актьор, че моментално отново се превърна в този герой. Гледаш Айсмен“.

Продуцентът на филма, Джери Брукхаймър, каза пред списание People през 2021 г., че Круз „е бил движещата сила“ да накара Килмър да работи по филма.

Вал, който стана известен през 80-те години на миналия век с роли във филми като „Батман Завинаги“ и The Doors, почина от усложнения, свързани с пневмония след дълга битка с различни здравословни проблеми. Килмър, който беше диагностициран с рак на гърлото през 2015 г., прекара по-късните години от живота си до голяма степен извън очите на обществеността.

Думите на Том Круз идват след като друга голяма звезда отдаде почит на Килмър. Мишел Пфайфър сподели сладка бележка в социалните медии в сряда. 66-годишната актриса публикува черно-бяла снимка на себе си и Вал от снимачната площадка на ABC Afterschool Special One Too Many от 1985 г.

До изображението тя написа: „Почивай в мир, Вал.“

Двамата актьори се срещнаха за първи път по време на снимките на специалния филм, който се занимаваше с опасностите от пиенето сред тийнейджърите, и създадоха близко приятелство, продължило десетилетия. Вал говори открито за връзката си с Пфайфър в мемоарите си от 2020 г. „Аз съм твоят Хъкълбери“. Той описа връзката, която споделяха, като каза: „Скритата болка, която споделяхме с Мишел, създаде интимност между нас“.

Той разкри, че се е почувствал комфортно да ѝ се довери за обтегнатите си отношения с родителите му, докато Мишел от своя страна му говорила за трудностите в брака си с Питър Хортън, с когото по-късно се разведе. Въпреки че Вал пише с нежност за Мишел, той призна, че е криел дългогодишно привличане към по-малката ѝ сестра Лори Пфайфър, която сега е на 59.