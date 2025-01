Б ившият министър-председател на Русия Дмитрий Медведев, който е близък съюзник на президента Владимир Путин, заяви в неделя, че ядрената война с НАТО почти е започнала при американския президент Джо Байдън, съобщава „Нюзуик“ (Newsweek).

В неделна публикация в Telegram Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент на Русия, се прицели в Байдън, докато критикува подхода на президента към конфликта в Украйна и предупреди, че война с НАТО почти е започнала при Байдън.

„Това, което привлече вниманието ми, беше неговият нездравословен интерес към Украйна,

въпреки че той ми го обясни, като действа по инструкциите на (бившия президент Барак) Обама. С течение на времето тези инструкции се превърнаха в мания – трансформацията, улеснена от политически грешки, обикновена корупция , и лоша преценка, произтичаща от историческо невежество и неспособност да се оцени природата на „украинството“. В един момент старецът излезе извън релсите и по същество отприщи война между колективния Запад и Русия, което почти доведе до ядрен обмен с НАТО“, написа Медведев.

Joe The Walking Dead is gone. He left a grim legacy for his successor. As things stand, full normalization of relations between the US and Russia is impossible. And frankly speaking, it’s unclear whether we actually need it.