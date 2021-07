Ватикана оповести неразкривана досега информация

В атикана за първи път публикува информация за недвижимото си имущество. От оповестените данни става ясно, че Светият престол притежава над 5000 имота, предава "Ройтерс".

От тези имоти 4051 са в Италия, а около 1120 са в чужбина. Тук не се включват посолствата на Ватикана зад граница.

Vatican reveals property holdings for first time in transparency drive https://t.co/WtG1jpXdlC pic.twitter.com/DJ6ERKEG3j