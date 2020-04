Свещеникът, който имаше номера на Ада – главният екзорсист на Ватикана

К ато главен екзорстит на Ватикана отец Габриел Аморт често е молен да помага на хора, чиито проблеми се оказват далеч по светски от обладаване от демон. Въпреки това той е убеден, че се е изправял срещу човек, обладан от злото една сутрин през 1997 г., когато млад италианец е доведен в малкия му кабинет в Рим.

Селянинът е придружаван от своя свещеник и от друг мъж – преводач. Мъжете казали на отец Аморт, че макар младежът да говори само италиански, демонът в него говори на перфектен английски. Отец Амор започва екзорсизмът на латински и в момента, в който споменава името на Исус, младежът насочва поглед към него и започва да крещи проклятия и заплахи на английски, започва да плюе и да се кани да нападне свещеника.

Когато екзорсистът стига до молитвеното „Заповядвам ти” демонът притихва за малко. „Но след това започна да крещи и вие, демонът избухна и погледна право в него”, пише Марчело Станционе, свещеник, който работел заедно с отец Аморт. Отец Аморт продължил „обредът на освобождение”, изисквайки от демона да разкрие името си. Той бил шокиран, когато му било казано, че това е самият Луцифер.

За момент отец Аморт бил шокиран, че се е изправил срещу самия Дявол,

но продължил с екзорсизмът.

Обсебеният мъж възобновил писъците си, извивайки назад глава, въртейки очите си и с извит гръб за около четвърт час. В стаята станало изключително студено, върху прозорците и стените се образували ледени кристали. Секунди след като екзорсистът наредил на Луцифер да остави селянина, тялото на младежа се вдървило и той започнал да левитира на около метър над земята за няколко минути, преди да се стовари отново върху стол.

Накрая Сатаната признал поражението си, като обявил точния ден и час когато ще напусне тялото на човека. Звучи като сцена от филм на ужасите, но отец Станционе настоява, че всичко това се е случило. Наскоро той е написал книга „Дяволът се страхува от мен“, съдържаща изумителни нови подробности – включително ужасяващата демонична среща през 1997 г. – за необикновения живот на отец Аморт.

Мъжът, наричан Декана на екзорсистите,

който на външен вид приличал повече на приятелски настроена костенурка, отколкото на мрачен победител над злото – отец Аморт казва, че е извършил 60 000 екзорсизма за повече от 30 години практика. Главният екзорсист на Ватикана почина през 2016 г. на 91 години, което предизвика национален траур в Италия, където приблизително 500 000 души на година посещават екзорсист.

Като главен екзорсист на римската епархия отец Аморт е бил най-известният и най-противоречивият екзорсист на католическата църква, но далеч не е единственият. Има поне 400 екзорсисти по целия свят. Дори в традиционно скептичната Великобритания църквата твърди, че извършва все по-голям брой екзорсизми.

Повечето от колегите му предпочитат да практикуват техния особен занаят в сенките – и църквата, притесняваща се от подигравки, насърчава това – но отец Аморт беше повече от щастлив да обсъди как се бори със силите на тъмнината.

