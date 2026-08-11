"Вашингтон пост": Тръмп тайно е използвал различен самолет, за да напусне срещата на върха на НАТО в Анкара

Доналд Тръмп тайно е напуснал Турция с по-малък самолет след срещата на върха на НАТО през юли, вместо да използва очаквания „Еър форс уан“, заради предполагаеми заплахи от Иран.

Президентът първоначално се качил пред камерите на самолета, предоставен от Катар, но след това бил изведен незабелязано с камион и транспортиран до Великобритания, където отново се присъединил към екипа си.

Белият дом потвърди, че срещу Тръмп има заплахи, а журналистите на президентския самолет получили необичайна инструкция да държат щорите на илюминаторите спуснати - мярка, характерна за полети в близост до военни зони.

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Докато се очаквало да бъде на борда на президентския самолет „Еър форс уан“ президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е използвал друг самолет, за да напусне срещата на върха на НАТО в Турция в началото на юли, заради ирански заплахи, пише „Вашингтон пост“, цитиран от световните агенции.

В Турция Тръмп пристигна с новия президентски самолет "Боинг 747", подарен от Катар на САЩ. Той обаче не е отпътувал от Анкара с този самолет, нито пък със стария президентски самолет, както беше първоначално съобщено. Тръмп първоначално се е качил на него пред камерите, но след това тайно е бил изведен от машината с помощта на камион, за да се качи на по-малък самолет. След като пристигнал с него във Великобритания, той се присъединил отново към екипа на Белия дом и журналистите, които го следвали, за да продължи пътуването обратно към САЩ на борда на самолета, предоставен от Катар.

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Според „Вашингтон пост“ тези предпазни мерки са били предприети заради заплахи от Иран срещу американския президент. Иран е съседна на Турция държава. Първоначално Доналд Тръмп отрече да е имало какъвто и да било риск за него, но по време на обратния полет той е споменал за предполагаеми опити за убийството му.

„Има много врагове на САЩ, които са го взели на прицел, и ние използваме всички средства, с които разполагаме, за да се справим с тези заплахи“, заяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг пред Франс прес.

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Журналистите, намиращи се на борда на „Еър форс уан“ междувременно получили указание, което обикновено се дава в зони на военни действия, да държат спуснати щорите на илюминаторите.

Преди месец „Ню Йорк Таймс“ написа, че самолетът, предоставен от Катар, който Доналд Тръмп е преустроил в нов президентски самолет, не е бил оборудван със същите системи за сигурност като предишните президентски самолети.