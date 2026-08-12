„Съблазнителна руска шпионка с червена коса“: Истинската история на Анна Чапман и защо тя е актуална и днес

Анна Чапман е била част от руската шпионска мрежа, разкрита от ФБР през 2010 г., след като е прекарала години във Великобритания и САЩ и е използвала социалните си умения за изграждане на контакти и предаване на информация.

Режисьорът Джейми Крофорд представя историята ѝ като пример за новия тип шпионаж - вместо дългогодишно прикритие и фалшива самоличност, днес агентите могат да използват социални мрежи, онлайн контакти и влияние.

Според Крофорд случаят „Чапман“ е малка част от по-голямата история на влошаването на отношенията между Русия и Запада - от опитите за сближаване през 2000-те до днешната ера на по-агресивен и дигитализиран шпионаж.

‘A seductive Russian spy’: The true story of Anna Chapman and why she matters now https://t.co/9qAct56ArM — Dr. Dan Lomas (@Sandbagger_01) August 11, 2026

„Ако кажете името „Анна Чапман“ или „онази история за руската шпионка с червената коса“, всеки се е сблъсквал с нея в таблоидите в някакъв момент“, казва Джейми Крофорд. „Това е един от онези културни феномени от последните 15-ина години... Историята ѝ сама по себе си не е променила хода на историята. Но интересното е как тя се вписва в по-голямата история за Изтока срещу Запада“, допълва той.

Крофорд е режисьор на новия документален филм на Channel 4 „Spy Next Door: The Anna Chapman Story“, който разказва истинската история на Чапман - бляскавата руска шпионка, от времето, когато живее във Великобритания в началото на 20-те си години, до преместването ѝ в Ню Йорк, където е проследена от ФБР като част от по-широка мрежа от руски агенти, работещи под дълбоко прикритие.

„Това е история, разказана наобратно, защото през 2010 г. тя внезапно стана за кратко известна, когато беше арестувана като част от операция на ФБР срещу руски шпиони, действащи в Съединените щати. И бързо стана ясно, че преди да бъде в САЩ, тя е била във Великобритания“, казва Крофорд.

Историята започва с Маркъс Рийд, диджей от Брайтън, който се запознава с „изключително съблазнително“ момиче в клуб, докато е на почивка в Африка. Това момиче е Анна Чапман, която по това време е на 19 години. След това тя идва да го посети във Великобритания за лятото.

„Още от самото начало усещането за мистерия, което тя носеше със себе си, беше постоянно. Единственото нещо, което наистина ме впечатли, беше, когато ми каза, че баща ѝ е бил в КГБ“, разказва Рийд във филма.

Чапман прекарва близо десетилетие във Великобритания, макар че още след онова лято бързо прекратява отношенията си с Рийд, запознава се с Алекс Чапман, младеж, завършил престижно британско училище. Тя се омъжва за него. Няколко години по-късно двамата се разделят.

„След това много бързо тази млада рускиня, която очевидно е изключително интелигентна, много забавна, общителна и изключително успешна в британското общество, започва да прекарва времето си с влиятелни руски дисиденти в Лондон“, обяснява Крофорд.

„В един момент по пътя тя е вербувана от руските тайни служби и започва да работи за тях, след което е изпратена в Ню Йорк, където попада в полезрението на ФБР и без да осъзнава това, се оказва част от огромна операция, която от 10 години преследва руски шпиони“, посочва той.

Анна Чапман - момичето на Путин

Отстрани животът на Чапман в Ню Йорк изглеждал като този на всяка привилегирована жена от висшата класа на около 20, живеела в апартамент, който струвал около 4500 долара месечно, ходела на йога през деня и пазарувала хранителни продукти, а след това се обличала официално и всяка вечер излизала във VIP клубове.

Но между заниманията по бикрам йога и срещите тя също така споделяла информация с кураторите си в Москва, докато пазарувала козметика в Saks или седяла в Starbucks.

„Тя е много красива, много впечатляваща“, казва Крофорд. „По всички сведения е била флиртуваща. В ерата на интернет запознанствата и всичко останало от този род тя много бързо се сприятелявала с най-различни хора. Агентите на ФБР, с които разговаряхме в Ню Йорк, казаха, че много бързо е преминавала през множество гаджета и контакти. И независимо дали е била гадже на някого или не, тя била забавна компания и очарователна. Можете да видите как е използвала това в своя полза“, посочва той.

„В никакъв случай не твърдя, че е някаква глупава жена, използвана за залавяне на мъже, или нещо подобно. Тя е точно обратното. Мисля, че е изключително умна, много забавна, много привлекателна като човек и независимо дали е излизала с дадени хора или не, бих предположил, че просто е била страхотна компания, с която да прекарваш времето си“, допълва Крофорд.

Чапман, която сега живее отново в Русия, отказва да участва в документалния филм на Channel 4, но Крофорд разговаря с нея по телефона по време на работата по проекта, като я описва като „забавна, интересна и очевидно изключително интелигентна“.

Корпорацията Анна Чапман

Този чар е бил суперсилата на Чапман и ѝ е позволявал да се доближава до влиятелни хора и да създава контакти, чрез които да изпраща информация обратно към руските тайни служби. Но освен класическата шпионска черта да бъде обаятелна, Чапман е била доста различна от шпионите от миналото.

„Ако нейната история се беше появила днес, тя щеше да бъде инфлуенсър и щеше да използва Instagram и TikTok“, казва Джейми Крофорд, режисьор на „Spy Next Door: The Anna Chapman Story“.

„Шпионската дейност се е развила през годините“, обяснява Крофорд, като посочва, че до 80-те години руските шпиони били обучавани в продължение на години в родината, преди да бъдат изпращани в трети страни, за да изградят легенда, а след това пристигали в крайната си дестинация с „задачата да проникнат в тази държава за години и години напред и може би да прекарат целия си живот там, изпращайки обратно малки частици информация, това е старата школа на шпионажа“.

За разлика от тях Чапман вероятно е била вербувана по време на престоя си в Англия, получила е минимално обучение и винаги е използвала истинското си име.

„Тя е част от нова порода шпиони. Те не се преструват, че са някой друг. Пристигат в страната със собствената си фамилия и собствената си история, защото в момента, в който всеки има дигитално минало, е много трудно да измислиш биография, без да имаш собствени снимки във Facebook или Instagram, или каквото и да е друго“, казва Крофорд.

Чапман е била действащ шпионин през 2000-те години, преди да бъде арестувана през 2010 г. в края на 20-те си години заедно с още девет руски шпиони.

„Това някак изглеждаше като междинен период, докато днес сме в ерата на шпионажа в стил „икономика на свободната практика“, при която хората биват вербувани онлайн и им се дават пачки пари, за да отидат и да подпалят нещо или да предизвикат някакъв хаос“, добавя Крофорд.

Той я определя като инфлуенсър и обяснява: „Ако нейната история се беше появила днес, точно това щеше да бъде тя и щеше да използва Instagram и TikTok, ако те съществуваха.“

Крофорд е установил, че руските шпиони днес са точно такива, „младежи с профили в TikTok и Instagram, които използват Snapchat повече от всичко останало“.

Той добавя: „Беше наистина завладяващо да видя съвременния подход към шпионажа и да осъзная, че той не е непременно свързан с кражбата на някакви ядрени тайни; по-скоро става дума за проникване и влияние.“

Крофорд избира да разкаже историята на Чапман именно сега заради начина, по който тя се вписва в променящата се геополитика на нашето време.

През 2000-те години Великобритания и Америка полагали сериозни усилия да изградят по-тесни отношения с Русия и Владимир Путин.

ФБР разсекрети документи за руските шпиони

„Едва ли сме си давали сметка, че Русия си е Русия и действа с напълно различен начин на мислене и че той е бил решен да върне Русия към нейното имперско минало. По някакъв начин днес сме в другия край на тази история, където точно това се опитват да направят, успешно или не“, казва Крофорд.

„Мисля, че страхотното в тази история е, че тя е малка врата към една наистина голяма картина на отношенията между Русия и Запада през последните две десетилетия“, казва Джейми Крофорд.

Чапман е имала късмет, тъй като САЩ са договорили размяна с Русия, в замяна на 10-те шпиони, които са заловили, американците получили четирима руснаци, които са били обвинени, че работят или са работили в полза на САЩ и Великобритания.

Един от тези мъже бил Сергей Скрипал, който попадна на първите страници на националните медии, когато той и дъщеря му Юлия бяха отровени с нервнопаралитичното вещество „Новичок“ в Солсбъри.

„Беше наистина интересно да съчетаем тази история за шпионажа на най-ниско ниво с по-голямата история за геополитиката по онова време и да проследим стъпките си назад, за да се опитаме да разберем малко по-добре как сме стигнали дотук“, казва Крофорд.

„Наистина е интересно да видиш как шпионите се вписват в тази матрица, защото не можеш да убиеш някого в чужбина, без разузнавателната информация да е дошла от шпиони, разположени в съответните държави, които ти позволяват да знаеш къде живее този човек, какви са навиците му и подобни неща“, коментира Крофорд.

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За Чапман шпионската дейност очевидно се е отплатила.

Тя се завърна в Русия като героиня и много бързо се превърна в знаменитост, появяваше се на модни подиуми, имаше собствено телевизионно предаване и участваше във фотосесии за списания.

„Тя постигна голям успех в живота. Мисля, че сега би се определила като предприемач“, казва Крофорд.

Той се надява документалният му филм да позволи на зрителите не само да си припомнят подробно историята на Чапман, но и да се замислят за променящото се време.

„Мисля, че това е просто интересен поглед към начина, по който отношенията ни с Русия се промениха през последните две десетилетия. В момента сме някак на повратна точка и предстои да видим накъде ще се развият нещата през следващите няколко години. Мисля, че страхотното в тази история е, че тя е малка врата към една наистина голяма картина на отношенията между Русия и Запада през последните две десетилетия“, казва Крофорд.