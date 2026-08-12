Прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания "Емко"

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Р азследващите все още не могат да достигнат до мястото на взривовете в завод „ЕМКО“, тъй като остава опасността там да има невзривени боеприпаси. Очаква се достъпът до района да бъде възможен в четвъртък (12 август), съобщиха от прокуратурата.

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Тогава предстои да бъде извършен оглед на мястото. В него ще участват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомагат разследващия екип.

До момента са иззети записите от видеокамерите в предприятието, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия. Материалите предстои да бъдат анализирани.

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Разследва се палеж

Към момента прокуратурата разследва палеж, предизвикал взривове, които са изложили на опасност живота и здравето на работниците в предприятието.

При пожара е съществувал и риск пламъците да се разпространят към околните имоти. Унищожено е имущество на значителна стойност.

Разследващите не изключват нито една от възможните версии за възникването на пожара и работят по всички хипотези. ДАНС също проверява различните версии.

Ръководството на предприятието оказва съдействие на разследването.

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Проверяват няколко версии

Сред разглежданите версии е умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика запалване.

Проверява се и възможността за деструктивна промяна на компонентите, влагани в производството на изделията в завода, която да е довела до възникване на пожар и последвал взрив.

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Разследващите проверяват също дали не е имало нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на боеприпасите, произвеждани в завода.

Окончателното изясняване на причините за пожара и взривовете ще стане възможно след извършването на огледа на място и анализа на събраните до момента доказателства.