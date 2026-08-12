Ферибот с 95 души се преобърна в езерото Кариба

Ф ерибот с 95 души на борда се преобърна в езерото Кариба в Зимбабве, съобщи „Франс прес“. Започнала е мащабна спасителна операция, като има опасения, че при инцидента може да има загинали.

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На борда на плавателния съд са се намирали 90 пътници и петима членове на екипажа, съобщиха от полицията.

„Ферибот с 90 пътници и петима членове на екипажа се е преобърнал в езерото Кариба. В момента се провежда спасителна операция, като допълнителна информация за инцидента ще бъде предоставена своевременно“, заявиха от полицията.

По данни на местни медии фериботът е попаднал в силни вълни и се е преобърнал. Плавателният съд е обслужвал маршрут между северния град Кариба и няколко острова и риболовни лагери в езерото.

Част от пътниците са били спасени, но към вечерта на 11 август не беше ясно колко точно души са били извадени от водата. Спасителните екипи продължават операцията по издирване и спасяване на останалите пътници.

Засега няма официално потвърдени данни за броя на загиналите или изчезналите.

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Едно от най-големите изкуствени езера в света

Езерото Кариба се намира на границата между Зимбабве и Замбия, на повече от 300 километра североизточно от столицата на Зимбабве Хараре.

То е сред най-големите изкуствени водоеми в света и е с огромно значение за местния транспорт, риболов и туризъм.

Силните ветрове и внезапно образуващите се високи вълни могат да създадат сериозна опасност за плавателните съдове в езерото, особено при по-малки фериботи и лодки.