Почина Джаки - белоглавата орлица, превърнала се в интернет сензация

Джаки – популярната белоглава орлица от Калифорния – е починала след триседмично лечение за анемия и други заболявания, въпреки кръвопреливане и кислородна терапия.

Повече от десетилетие тя и партньорът ѝ Шадоу бяха наблюдавани онлайн в гнездото си край езерото Биг Беър, превръщайки се в символ на възстановяването на белоглавите орли.

Историята на Джаки е свързана с възстановяването на вида в САЩ след забраната на ДДТ и въвеждането на защитни мерки, благодарение на които белоглавият орел вече не е в списъка на застрашените видове.

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Джаки - женска белоглава орлица, която се превърна в интернет сензация и символ на възстановяването на вида в Калифорния, е починала след лечение на заболяване във ветеринарна клиника, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на гледачите й.

В продължение на повече от десетилетие любителите на природата наблюдаваха чрез онлайн видеоизлъчване как Джаки и нейният партньор Шадоу всяка година се грижат за гнездото си близо до езерото Биг Беър в планината Сан Бернардино, източно от Лос Анджелис.

Неправителствената организация "Приятели на долината Биг Беър" инсталира камерата в гнездото през 2015 г. и документираше успехите и неуспехите на всеки размножителен сезон. През 2024 г. Джаки усърдно мътеше яйцата си в продължение на повече от два дни и половина, след като зимна буря затрупа гнездото със сняг.

От Центъра за спасяване на хищни птици "Сан Димас" към Службата за паркове и отдих на окръг Лос Анджелис са открили Джаки на 17 юли, след като са постъпили сигнали, че птицата е била въвлечена в сблъсък с други два орела, както и че е болна.

Джаки е получавала медицинска помощ в продължение на три седмици в специализирана клиника за хищни птици, където е лекувана от редица заболявания, включително анемия.

Въпреки кръвопреливането и кислородната терапия, състоянието на орлицата се е влошило и в понеделник от центъра обявиха смъртта й.

"Знаем, че тази новина ще наскърби дълбоко хората по целия свят, които следяха пътя й, надяваха се заедно с нас, молеха се за нея и подкрепяха всички, полагащи грижи за нея. Екипът ни е съкрушен. Беше изключителна привилегия да се грижим за нея", се посочва в направеното изявление.

Американските белоглави орли бяха на ръба на изчезване, докато през 70-те години на миналия век не беше забранен пестицидът ДДТ и не бяха въведени други мерки за защита. Това доведе до възстановяването на вида и изваждането му от Федералния списък на застрашените видове.

През 2024 г. тогавашният президент Джо Байдън подписа закон, с който белоглавият орел официално стана национален символ на САЩ.