НСИ: Близо 900 хил. са младите хора в България, всеки трети работи

М ладите хора на възраст между 15 и 29 години в България са 897 968 души, което представлява около 14% от населението на страната. Една трета от тях работят, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г.

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Статистиката е публикувана по повод Международния ден на младежта, който се отбелязва всяка година на 12 август.

Тази година денят се провежда под мотото „Различна среда, общи стремежи“. То поставя акцент върху различията в условията, в които младите хора по света живеят и се развиват, но и върху общите предизвикателства и стремежи, които ги обединяват.

Кои са младите хора в България

Най-голям е делът на младежите във възрастовата група 15–19 години – 37% от всички хора между 15 и 29 години.

След тях се нареждат младежите на възраст 20–24 години, които са 32,4%, а тези между 25 и 29 години представляват 30,6%.

Тези възрастови групи обхващат период, в който младите хора преминават през важни етапи – от средното образование и висшето образование до навлизането на пазара на труда и самостоятелния живот.

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Всеки трети млад човек работи

Коефициентът на заетост при младежите на възраст от 15 до 29 години е 34,3%.

Това означава, че приблизително един от всеки трима души в тази възрастова група има работа.

Заетостта сред младите е един от важните показатели за прехода от образование към пазара на труда. В този период част от хората продължават обучението си, докато други вече започват професионална кариера.

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Почти всички младежи са онлайн

Данните на НСИ показват и колко силно е навлязъл интернет в ежедневието на младите хора.

98,2% от младежите на възраст между 16 и 24 години използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично.

Интернет е важен както за общуването и развлеченията, така и за образованието, търсенето на работа и достъпа до различни услуги.

Дигиталните умения се превръщат във все по-важна част от подготовката на младите хора за пазара на труда, особено на фона на ускореното развитие на технологиите.

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Международният ден на младежта

Международният ден на младежта се отбелязва на 12 август. Денят е възможност да бъде поставен акцент върху проблемите и предизвикателствата пред младите хора, както и върху ролята им в обществото.

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Сред темите, които традиционно са във фокуса, са образованието, заетостта, дигитализацията, социалното включване и участието на младите хора в обществения живот.

Данните на НСИ показват, че в България тази възрастова група представлява значителна част от населението, като за младите хора преходът от образование към трудовия пазар остава един от ключовите етапи в началото на самостоятелния им живот.