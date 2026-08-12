Нова провокация: Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

С еверна Корея изстреля най-малко една балистична ракета към Източно море, известно още като Японско море, съобщи южнокорейската армия, цитирана от агенция „Йонхап“.

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към Японско море

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея е засекъл пуска около 6:00 ч. местно време. Ракетата е била изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан.

Южнокорейските въоръжени сили са засилили наблюдението и бдителността си заради възможността Пхенян да извърши и нови ракетни пускове.

Южна Корея, САЩ и Япония обменят информация за изстрелването и поддържат „пълна бойна готовност“, се посочва в изявление на южнокорейския комитет.

Северна Корея с нови ракетни провокации

Втори ракетен пуск за шест дни

Това е вторият севернокорейски ракетен пуск в рамките на шест дни.

Миналия четвъртък Пхенян изстреля ракета към Японско море, която според оценката на южнокорейските военни е била с малък обсег.

Новият пуск идва само дни преди Южна Корея и САЩ да започнат основната част от ежегодните си съвместни военни учения.

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Пхенян традиционно определя тези маневри като подготовка за нападение и „репетиция за война“. Северна Корея често отговаря на военните учения на Сеул и Вашингтон с ракетни изпитания и демонстрации на военна сила.

На този фон новият пуск допълнително засилва напрежението на Корейския полуостров и повишава опасенията от последващи действия от страна на Пхенян.