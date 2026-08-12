Свят

САЩ откриха огън по кораб, нарушил блокадата на иранските пристанища

Американски хеликоптер е изстрелял две ракети по машинното отделение на плавателния съд, след като екипажът не се подчинил на предупрежденията

Василена Василева Василена Василева

12 август 2026, 06:51
САЩ откриха огън по кораб, нарушил блокадата на иранските пристанища
Източник: AP/БТА

А мериканските въоръжени сили са открили огън по товарен кораб под панамски флаг, който се е опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на наложената от Вашингтон блокада. Това съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от „Франс прес“.

На ръба на нова криза: САЩ възобновиха блокадата на иранските пристанища

Американски хеликоптер е изстрелял две ракети по машинното отделение на кораба „Вела Нова“, след като екипажът е пренебрегнал отправените предупреждения, съобщи СЕНТКОМ в социалната мрежа X.

Това е третият известен случай, при който американските въоръжени сили използват сила за налагане на блокадата на иранските пристанища, възстановена на 14 юли.

По данни на американската армия от възстановяването на блокадата досега са били принудени да променят курса си 55 кораба.

При предишното прилагане на блокадата, продължило от средата на април до средата на юни, американските сили са открили огън по девет кораба и са отклонили повече от 140 други.

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

  • Тръмп: САЩ имат „пълен контрол“ над Ормузкия проток

На фона на ескалацията американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ упражняват „пълен контрол“ над Ормузкия проток – един от най-важните морски пътища за световната търговия с петрол.

„В момента имаме пълен контрол над Ормузкия проток. Те не го контролират. Ние имаме пълен контрол, той е наш“, каза Тръмп пред журналисти.

Достъпът до протока беше ограничен от Иран след американско-израелската офанзива в края на февруари. Напрежението около стратегическия воден път доведе до сериозни опасения за доставките на енергийни суровини и за стабилността на международните пазари.

Армията на САЩ блокира иранските пристанища

  • Петролът поскъпва

Опасенията, че Ормузкият проток може да остане блокиран за продължителен период, продължиха да оказват натиск върху петролните пазари.

В азиатската търговия тази сутрин американският лек суров петрол поскъпна с 0,78% до 83,85 долара за барел. Цената на сорта „Брент“ се повиши с 0,66% до 89,50 долара за барел.

През Ормузкия проток традиционно преминава значителна част от световните доставки на петрол и петролни продукти. Продължително нарушаване на корабоплаването в района може да доведе до ново поскъпване на суровината и да засили инфлационния натиск върху редица икономики.

Редактор: Василена Василева
Източник: Любомир Мартинов/БТА    
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