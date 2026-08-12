Парите ни

Над половината българи купуват дрехи втора употреба

При младите делът доближава две трети, а ниската цена вече не е единствената причина за избора

Маргарита Костадинова

12 август 2026, 09:33
Над половината българи купуват дрехи втора употреба
Физическите магазини остават предпочитаният начин за покупка на дрехи втора употреба, но онлайн пазаруването печели позиции най-вече сред младите.   
Източник: istock

Д рехите втора употреба все по-трайно намират място в гардероба на българите. 58,1% от анкетираните са купували такива дрехи през последната година, а едва 10,8% посочват, че никога не са го правили.

Това показва национално проучване на агенция BluePoint, проведено по поръчка на Българската асоциация „Кръгов текстил“, което изследва потребителските навици и отношението към повторната употреба на текстил. Част от резултатите могат да бъдат сравнени с подобно изследване от 2020 г.

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Данните показват промяна не само в броя на купувачите, но и в отношението към този тип пазаруване.

Second hand вече не се приема като компромис

Почти половината от анкетираните определят покупката на дрехи втора употреба като напълно нормална, близо 40% я възприемат като разумен избор, а една четвърт смятат, че тя става все по-приемлива.

Положително е и отношението към компаниите, които работят в сектора – 77,5% от участниците в проучването имат добро мнение за тях. Според авторите на изследването това е съществена промяна спрямо предходното проучване.

Физическите магазини продължават да бъдат предпочитаното място за покупка, но онлайн търговията постепенно набира популярност, особено сред по-младите потребители.

„За все повече млади хора second hand вече не е алтернатива, а естествен и напълно нормален избор при пазаруване“, коментира изпълнителният директор на Българската асоциация „Кръгов текстил“ Сирма Желева.

Младите са най-активните купувачи

Най-силно тенденцията се вижда при хората между 18 и 34 години.

Почти две трети от анкетираните в тази възрастова група са купували дрехи втора употреба през последната година. При тях е отчетена и най-висока честота на посещенията в подобни магазини.

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При по-възрастните потребители покупките са по-редки, но интересът към дрехите втора употреба също остава висок.

Цената остава важна, но вече не решава сама

Ниската цена продължава да бъде основният мотив за покупка на употребявани дрехи, но все по-често потребителите гледат и качеството, марката и възможността да намерят нещо различно.

Сред мотивите се открояват покупката на маркови дрехи на по-достъпна цена, доброто качество и търсенето на модели, които не се предлагат масово. Над една трета от потребителите посочват като причина именно възможността да намерят по-уникални артикули.

Спрямо изследването от 2020 г. повече хора вече възприемат дрехите втора употреба като качествени, докато делът на тези, които ги свързват предимно с ниската цена, намалява.

„Цената остава важна, но вече не е единствената причина хората да избират дрехи втора употреба“, обяснява управителят на BluePoint Юлиан Добрев.

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По думите му потребителите все по-често гледат качеството, марките, възможността за интересни находки и по-дългото използване на вече произведени дрехи.

Източник: БГНЕС/Istock

Temu и Shein влизат в същата битка за потребителя

Проучването разглежда отделно и влиянието на международни онлайн платформи като Temu и Shein.

Според резултатите те стимулират по-честото пазаруване и купуването на повече дрехи, отколкото потребителите реално смятат, че са им необходими. При част от хората използването на тези платформи води и до намаляване на покупките на дрехи втора употреба.

Любопитното е, че повече от половината потребители на тези платформи определят дрехите втора употреба като по-качествен избор от евтините нови дрехи.

Така двата модела се срещат при един и същ потребител – от едната страна стоят евтините нови дрехи и възможността за бърза онлайн покупка, а от другата – цената, марката и качеството на вече използвани дрехи.

„Компаниите за повторна употреба трудно могат да се конкурират с дрехи, които се продават за няколко евро“, коментира Сирма Желева.

Тя посочва, че преди една дреха да достигне отново до магазин, през нея минават събиране, транспорт, ръчно сортиране на няколко етапа, проверка на качеството и подготовка за повторна употреба.

78% виждат проблем и в текстилния отпадък

Изследването показва още, че 78% от анкетираните определят текстилния отпадък като сериозен екологичен проблем.

Сред решенията, които хората посочват, са рециклирането, използването на устойчиви материали и покупката на по-малко, но по-качествени дрехи.

Данните очертават промяна в потребителските навици – цената продължава да е важна при избора на дрехи втора употреба, но все по-често към нея се добавят качество, марки и търсене на различни модели.

Редактор: Маргарита Костадинова
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