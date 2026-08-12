Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Тракия" заради ремонтни дейности

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П роменя се организацията на движение в участъци от автомагистрала „Тракия“ в Софийска област и област Пазарджик заради почистване на фуги и крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Между 7:00 и 14:00 ч. ще се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило – от 61-и до 78-и километър, в платното за София.

По време на работата в участъка в област Пазарджик поетапно ще бъде ограничавано движението в активната лента. Трафикът ще се пренасочва към изпреварващата лента.

Премахват растителност край магистралата

От 6:30 до 13:00 ч. ще се извършва и премахване на крайпътна растителност в участъка между 34-и и 40-и километър, отново в платното за София.

Поетапно ще бъде ограничаван достъпът до аварийната лента. Движението в активната и изпреварващата лента ще се осъществява без ограничение.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни, да намалят скоростта при преминаване през работните участъци и да спазват стриктно временната пътна сигнализация.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

Промени и на „Хемус“

През нощта на 13 срещу 14 август ще бъде променена временно организацията на движение и в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“.

Причината е планирано почистване на пътните знаци в съоръжението.

Шофьорите, които ще пътуват по „Хемус“ в нощните часове, трябва да се съобразяват с временната организация и указанията на пътната сигнализация.