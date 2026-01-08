Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

Н апрежението между Минесота и федералните власти се задълбочава в четвъртък след убийството на 37-годишна майка на три деца от агент на имиграционната служба на САЩ в Минеаполис, предава "Ройтерс".

Инцидентът предизвика остри критики от местните власти и масови протести в щата и извън него. Щатските и федералните власти предложиха коренно различни версии за стрелбата, при която неидентифициран агент на имиграционната и митническа служба застреля американската гражданка Рене Никол Гуд в жилищен квартал.

Бюрото за криминално задържане на Минесота заяви в четвъртък, че първоначално се е споразумяло с ФБР да проведе съвместно разследване на стрелбата, но че федералната агенция е "променила курса" и е поела пълен контрол над разследването. Решението, според началника на Бюрото за криминално задържане на Минесота, Дрю Еванс, означава, че щатското бюро вече няма да има достъп до доказателствата от местопрестъплението, материалите по делото или разпитите на свидетели.

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

"В резултат на това Бюрото за криминално задържане неохотно се оттегли от разследването", каза Еванс.

Кийт Елисън, главният прокурор на щата от Демократическата партия, заяви пред Си Ен Ен, че решението на ФБР е "дълбоко обезпокоително" и добави, че щатските власти могат да разследват със или без съдействието на федералното правителство. Той добави, че доказателствата, които е видял, включително някои, които все още не са публично оповестени, показват, че са възможни щатски обвинения.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви пред репортери в Ню Йорк, че щатската полиция не е "изключена", но няма юрисдикция.

Губернаторът на Минесота от Демократическата партия Тим Уолц заяви на пресконференция, че всяко федерално разследване, което протича без участието на щата, вероятно ще бъде възприето като "замазване".

"И казвам това само защото хора на властови позиции... от президента до вицепрезидента и Кристи Ноем вече са се произнесли и са ви казали неща, които са доказано неверни", подчерта Уолц.

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена от имиграционните служби в САЩ

Агентът, който застреля Гуд, е сред 2000 федерални служители, които администрацията на президента Доналд Тръмп обяви, че ще разположи в района на Минеаполис в "най-голямата операция досега".

Служители на вътрешното министерство, включително Ноем, обявиха стрелбата за самозащита и обвиниха жената, че се е опитвала да прегази агенти в акт на "вътрешен тероризъм".

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей, демократ, нарече тези твърдения "глупости".

Видеозаписи от мястото на инцидента ясно показват, че агентът, който стреля по Гуд през прозореца на колата ѝ, не е застрашен или наранен в момента на стрелбата и, че автомобилът по никакъв начин не представлява заплаха за другите федерални служители в близост.

Самият Тръмп написа в социалните мрежи, че жената е "прегазила служителя" на имиграционните власти. Законът на Минесота позволява използването на смъртоносна сила от полицейски или федерален служител само ако обективно може да се допусне, че служителят или други лица са непосредствено застрашени от смърт или сериозни наранявания.

Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ

В четвъртък сутринта стотици демонстранти се събраха пред федерална сграда, където се помещава имиграционният съд, скандирайки "срам" и "убийство". Срещу тях застанаха въоръжени и маскирани федерални служители, някои от които използваха сълзотворен газ.

Убитата Гуд е имала 15-годишна дъщеря и двама сина на 12 и 6 години, съобщава "Уошингтън Поуст".