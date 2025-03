Законодатели в Минесота искат да добавят "синдром на Тръмп" в психичните заболявания

Г рупа републикански законодатели от Минесота планират да предложат законодателство, което да изисква държавата да включи „синдром на психическо отклонение от Тръмп“ в дефиницията си за психично заболяване. Това посочва New York Post .

Петима законодатели от Републиканската партия ще представят проекта за закон в Сената на щата в понеделник и ще го насочат към комисията по здравеопазване и социални услуги, съобщава Fox 9. Законопроектът цели да добави конкретно „синдром на психическо отклонение от Тръмп“ към дефиницията на психично заболяване в щата.

„Синдром на психическо отклонение от Тръмп“ е дефиниран като „остър изблик на параноя в иначе нормални хора, възникнал в отговор на политиките и президентството на президента Доналд Дж. Тръмп“, според проекта за закон.

„Симптомите могат да включват обща истерия, предизвикана от Тръмп, което води до неспособност да се различават легитимните различия в политиките от признаци на психическа патология в поведението на президента Доналд Дж. Тръмп“, гласи предложението.

Със съществуващото разделение в законодателството на щата, не е вероятно проектозаконът да бъде одобрен.

Minnesota GOP wants to officially define ‘Trump derangement syndrome’ as mental illness https://t.co/IrHYWmxLxh pic.twitter.com/v5O2zJhPHx