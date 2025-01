В този град в Италия е забранено да се разболявате

К метът на малък град в Южна Италия издава необичайна заповед: „Забранено е да се разболявате.“

На жителите на Белкастро в южната област Калабрия е „наредено да избягват да се разболяват от болести, които изискват медицинска помощ, особено спешна“, се посочва в декрет на кмета Антонио Торчия.

Торкия заяви пред местната телевизия, че макар „да приемаме (указа) с известна ирония“, той има за цел да подчертае недостатъчния достъп до здравеопазване в града.

Белкастро, градче с население от около 1300 души, половината от които са възрастни хора, разполага със здравен център, който често е затворен, а дежурните лекари не са на разположение през почивните дни, празниците или в извънработно време, каза кметът.

Затварянето на близките здравни центрове, както и фактът, че най-близкото спешно отделение се намира на около 45 км в град Катандзаро, накараха кмета да сметне за необходимо да „приеме спешен и неотложен акт с предпазен характер“, каза той, цитиран от Си Ен Ен.

„Това не е просто провокация, наредбата е вик за помощ, начин да се хвърли светлина върху една неприемлива ситуация“, заяви Торкия пред местния вестник Corriere della Calabria.

В своята наредба кметът призовава хората да не се „ангажират с поведение, което може да бъде вредно, и да избягват битови инциденти“, както и „да не излизат твърде често от къщи, да не пътуват или да не спортуват и да почиват през по-голямата част от времето“.

Не е ясно дали и как наредбата ще бъде прилагана.

Кметът заяви, че заповедта има за цел да провокира регионалните власти и здравните служители да се заемат с проблемите. Наредбата ще остане в сила, докато общественият здравен център в града започне да работи редовно, каза кметът.

„Елате и поживейте една седмица в нашето малко селце и се опитайте да се почувствате в безопасност, знаейки, че в случай на извънредна ситуация, свързана със здравето, единствената надежда е да стигнете навреме до Катандзаро“, посочи той, докато говореше пред местните медии. „Опитайте и след това ми кажете дали тази ситуация ви се струва приемлива“.

