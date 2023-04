"Изключително рядка" гъбична инфекция разболява служители във фабрика в Мичиган

Е пидемия от гъбично заболяване засегна служителите на фабрика за хартия в Есканаба, Мичиган. Разболели са се най-малко 19 служители на фабриката, а още над 70 служители имат "вероятни" случаи на заболяването, съобщават здравните власти. Точният източник на гъбичките все още не е открит.

Общественото здравеопазване на окръзите Делта и Меномине (PHDM) е уведомено за първи път за огнището на гъбична инфекция в края на февруари 2023 г., когато отделът е информиран за 15 случая на "атипична" пневмония сред служителите на фабриката за хартия "Билеруд" в Есканаба. Симптомите на тези лица са започнали през януари и февруари и първите тестове показват, че заболяванията им може да са бластомикоза - инфекция, причинена от гъбички от рода Blastomyces.

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ Blastomyces вирее главно в средните, южните, централните и югоизточните щати, където гъбичките обикновено се намират във влажна почва и разлагаща се органична материя, като дървесина и листа. В щатите, където бластомикозата подлежи на докладване, всяка година се съобщават около 1 до 2 случая на 100 000 души.

"Тези инфекции са изключително редки. Средно за последните пет години за целия щат Мичиган са докладвани само 26 случая годишно", пише PHDM в изявление(opens in new tab), публикувано на 9 март. "Въпреки това Горният полуостров (UP) на Мичиган е известна рискова зона за заразяване с бластомикоза".

Almost 100 confirmed or probable cases of rare fungal infection linked to Michigan paper millhttps://t.co/39q1Ajaxo7

Blastomycosis is caused by a fungus, Blastomyces, that lives in the environment, especially in moist soil and decomposing matter like wood or leaves — Reiner Grißhammer (@erlesen) April 11, 2023

След като PHDM научава за първите случаи на бластомикоза сред служителите на хартиената фабрика, отделът започва разследване. А в края на март разследващите епидемията от CDC, Националния институт за безопасност и здраве при работа (NIOSH) и Министерството на здравеопазването и човешките услуги на Мичиган (MDHHS) извършиха проверка на място в завода(отваря се в нов раздел).

При лицата, които са имали симптоми на заболяването, в клиничните им проби е израснала гъбичката Blastomyces при култивиране в лаборатория. В допълнение към тези потвърдени случаи екипът е идентифицирал 74 вероятни случая, т.е. хора, които са имали симптоми на бластомикоза и са дали положителен резултат за антиген - разпознаваеми частици от гъбичките в кръвта - или антитела - имунни молекули, които се прикрепят към гъбичките.

"Въпреки че източникът на инфекцията не е установен, ние продължаваме да се отнасяме много сериозно към този въпрос и следваме препоръките на здравните и правителствените служители и прилагаме многобройни проактивни мерки за защита на здравето и безопасността на нашите служители, изпълнители и посетители", заяви Брайън Питърсън, оперативен вицепрезидент на фабриката за хартия "Есканаба Билеруд", в актуализирано съобщение от 7 април от PHDM. В изявлението не се отбелязва как и дали дейността на фабриката е била коригирана в светлината на продължаващото разследване.

Biology of Blastomycosis from CDC. Blastomyces, that lives in the environment, especially in moist soil and decomposing matter like wood or leaves. pic.twitter.com/HaAILDnTrJ — Cynthia Cooper, MD (@DrCindyCooper) April 11, 2023

Хората могат да се заразят с бластомикоза чрез вдишване на спори на Blastomyces от въздуха, но според CDC повечето хора, които вдишват спорите, всъщност не се разболяват. Симптомите на заболяването включват треска, кашлица и мускулни болки, а в редки случаи инфекцията може да стане тежка и да се разпространи от белите дробове към други органи, като кожата, костите и мозъка. Тежките случаи са най-вероятни при хора с отслабена имунна система.

Бластомикозата се лекува с противогъбични лекарства. "В зависимост от тежестта на инфекцията и имунния статус на човека курсът на лечение може да варира от шест месеца до една година", заявява CDC.