В рамките на 48 часа: Над 90 жертви при израелски удари в Газа

П овече от 90 души са били убити в Газа при израелски удари през последните 48 часа, съобщи днес министерството на здравеопазването на Газа, цитирано от Асошиейтед Прес.

Според болнични служители загиналите снощи са най-малко 15 души, сред които жени и деца, някои от които са се укривали в обявена за хуманитарна зона.

Министерството не прави разграничение между цивилни и бойци, отбелязва АП.

Израел засилва атаките си в Газа, опитвайки се да окаже натиск върху „Хамас“ да освободи заложниците и да се разоръжи. Израелската страна също така заяви, че планира да поеме контрол над големи „зони за сигурност“ в Газа.

