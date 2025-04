"Хамас" отхвърля израелското предложение за прекратяване на огъня в Газа

Т върди се, че "Хамас" е отхвърлилa израелското предложение за шестседмично прекратяване на огъня в Газа, което изисква от въоръжената група да се откаже от оръжията си. Високопоставен палестински служител, запознат с преговорите, съобщи, че планът не включва ангажимент за прекратяване на войната или за изтегляне на израелските войски – ключови искания на "Хамас" – в замяна на освобождаването на половината от живите заложници, които са в тяхно владение, предаде BBC.

Тази новина идва, докато Израел продължава настъплението си в Газа. Охранител е загинал, а девет души са ранени при въздушен удар срещу полева болница в Хан Юнис, според информация на медицински източници. Израелските отбранителни сили (IDF) твърдят, че ударът е насочен към лидера на терористична група на "Хамас" .

Тежка хуманитарна криза

Междувременно, агенция на ООН подчерта, че "хуманитарната ситуация в Газа е вероятно най-тежката през последните 18 месеца от началото на военните действия". Вече са изминали шест седмици, откакто Израел не допуска никакви доставки в палестинската територия – най-дългото спиране на подобни доставки до момента. Агенциите на ООН категорично опровергават твърдението на Израел, че в Газа има достатъчно храна, за да издържи дълго време, и предупреждават, че блокадата може да наруши международното хуманитарно право.

Израелският премиер изтъкна, че блокирането на доставките има за цел да оказва натиск върху "Хамас" да освободи заложниците и да удължи споразумението за примирие, което изтече на 1 март. В същото време службата по хуманитарни въпроси на ООН заяви, че "партньорите на място съобщават за увеличаване на нападенията, които водят до масови цивилни жертви и разрушаване на жизненоважната инфраструктура."

Предложение за прекратяване на огъня

Съобщава се, че Израел е представил последното си предложение за прекратяване на огъня на регионалните посредници в края на миналата седмица, само дни след срещата между премиера Бенямин Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон. Делегация на "Хамас" , водена от главния преговарящ Халил ал-Хая, е провела среща с египетски представители в Кайро. Висшият палестински служител коментира пред Би Би Си, че "израелското предложение, предадено на движението през Египет, изрично изисква разоръжаването на "Хамас", без какъвто и да е ангажимент от страна на Израел за прекратяване на войната или изтегляне от Газа. Поради това "Хамас" отхвърли предложението в неговата цялост."

Смята се, че това е първият случай, в който Израел поставя разоръжаването на "Хамас" като условие за напредък в преговорите за прекратяване на огъня, което е червена линия за групировката.

Палестинският служител обвини Израел, че забавя времето и се опитва само да върне заложниците, удължавайки конфликта.

В Газа остават 59 заложници, 24 от които са живи. Говорител на военното крило на "Хамас" съобщи, че групата е "загубила контакт" с бойци, държащи израелско-американския заложник Едан Александър, след като твърди, че е нямало контакт по време на "директен удар" по тяхното местоположение. Абу Убайда не предостави доказателства в подкрепа на твърдението и не уточни кога контактът е бил загубен. Израел е заявил, че избягва удари по места, където смята, че се държат заложници.

Израелско-американският заложник Едан Александър

"Хамас" разпространи видео на 21-годишния войник в събота, в което той изглежда говори под принуда, критикувайки израелското правителство. Някои наскоро освободени заложници разказаха за тежките условия, в които са били държани под земята, като много от тях са в лошо здравословно състояние с неотправени наранявания. Други споделиха, че с тях са се държали хуманно и са били в добри условия.

"Хамас" заяви, че е готов да върне всички заложници в замяна на пълно прекратяване на военните действия и бързо изтегляне на израелските сили от Газа. Преди това предложи петима заложници за удължаване на примирието, но твърди, че е показал гъвкавост относно броя на заложниците, които могат да бъдат освободени. Според BBC, Египет е представил модифицирано предложение на "Хамас" , което в момента се разглежда.

Израелските медии не предвиждат моментален пробив в преговорите за прекратяване на огъня. Вестник Yedioth Ahronoth цитира неразкрит израелски високопоставен служител по сигурността, който казва: "Оценяваме, че сделка ще бъде постигната в рамките на две-три седмици, но в момента все още има пропуски и разстоянието между страните е голямо." Служителят добавя, че "искаме да накараме "Хамас" да освободи 19 живи заложници", като подчертава, че Израел и Съединените щати действат в синхрон и военният натиск оказва влияние.

Израел продължи бомбардировките си над Газа, като от 18 март възобнови сушата операции, твърдейки, че е насочен към "Хамас" . Премиерът коментира, че бъдещите преговори за прекратяване на огъня ще продължат "под обстрел". От възобновяването на офанзивата най-малко 1630 души са загинали, а общият брой убити за 18 месеца война е над 51 000, според данните на министерството на здравеопазването на "Хамас" .

Атака над полева болница в Кувейт

Another day another Israeli war crime. And, let us not forget, another piece of evidence that the West is simply not interested in human rights or international law. https://t.co/1k4RN6J3yu