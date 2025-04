Буксуващи усилия за мир съпътстват нови израелски удари в Газа

И зраелски въздушни удари поразиха вчера около 40 цели в ивицата Газан, съобщиха израелските военни, цитирани от Ройтерс, броени часове след като палестинската групировка „Хамас“ отхвърли израелско предложение за прекратяване на огъня, което според групировката не е отчело искането ѝ споразумението да включва цялостно прекратяване на войната.

Миналия месец израелските военни прекратиха продължило два месеца примирие, което като цяло бе спряло сраженията в Газа, а след това превзеха почти една трета от територията на анклава, опитвайки се да окажат натиск върху „Хамас“ да се съгласи да освободи заложниците и да се разоръжи.

Израел каза, че войските му провеждат операции близо до град Рафах в южната част на Газа, както и в северната част на анклава, където те са установили контрол над обширни райони източно от град Газа.

