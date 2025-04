Израел: Никаква хуманитарна помощ за Газа

И зраел няма да позволи никаква хуманитарна помощ да влезе в Газа за оказване на натиск върху Хамас, каза израелският министър на отбраната Израел Кац в сряда, докато преговорите около израелското предложение за прекратяване на огъня в Газа продължават, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Министърът на отбраната на Израел каза в сряда, че войските ще останат в така наречените зони за сигурност в Ивицата Газа, Ливан и Сирия за неопределено време, забележки, които биха могли допълнително да усложнят преговорите с Хамас за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, предаде агенция Асошиейтед прес (AP).

Израелските сили превзеха повече от половината Газа в подновена кампания за натиск върху Хамас да освободи заложници,

след като Израел прекрати примирието между двете страни миналия месец.

Израел също отказа да се изтегли от някои райони в Ливан след прекратяване на огъня с въоръжените групи Хизбула миналата година и превзе буферна зона в Южна Сирия, след като бунтовниците свалиха президента Башар Асад през декември.

„За разлика от миналото (израелската армия) не евакуира зони, които са били прочистени и превзети“, каза в изявление министърът на отбраната Израел Кац. Военните „ще останат в зоните за сигурност като буфер между врага и (израелските) общности във всяка временна или постоянна ситуация в Газа – както в Ливан и Сирия“.

Палестинците и двете съседни страни разглеждат присъствието на израелски войски като военна окупация в нарушение на международното право.

