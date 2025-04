Израелски ракети удариха болница в Газа

Д ве израелски ракети удариха сграда в главна болница в Газа в неделя, разрушавайки спешното и приемното отделение и повреждайки други структури, казаха медици, цитирани от агенция Reuters.

Здравните служители в арабската баптистка болница Ал-Ахли евакуираха пациентите от сградата, след като един човек каза, че е получил обаждане от някой, който се е идентифицирал с израелската охрана малко преди атаката. Няма данни за жертви, съобщиха от Гражданската служба за спешна помощ.

Израел не коментира удара.

Изображения, разпространявани в социалните медии, чиято достоверност Ройтерс не може веднага да потвърди, показват десетки разселени семейства, които напускат мястото. Някои от тях влачат болни роднини върху болнични легла.

⚡️BREAKING: Israel bombed Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza City, striking the emergency center, surgical unit, and oxygen supply for ICU patients just minutes after an evacuation order was issued. The army had ordered an immediate evacuation before the attack, prompting chaotic… pic.twitter.com/oFvUkgG4AL

В изявлението си управляваната от Хамас правителствена медийна служба осъди нападението като „отвратително и мръсно престъпление“, като каза, че Израел „умишлено е унищожил и извел от работа 34 болници като част от систематичен план за разрушаване на останките от сектора на здравеопазването в Ивицата Газа“.

През октомври 2023 г. нападение срещу арабската баптистка болница Ал-Ахли уби стотици хора. Палестинските власти обвиниха израелския въздушен удар за взрива. Израел каза, че експлозията е причинена от неуспешно изстрелване на ракета от палестинската групировка „Ислямски джихад“, която отрече да носи вина.

Израел обгради Рафах

По-рано агенция Reuters съобщи, че израелските сили са завършили обкръжаването на Рафах в Газа. Веонните информираха, че това е част от обявения план за превземане на още райони от анклава, придружен от широкомащабни евакуации на населението.

Военните издадоха многократни предупреждения за евакуация на стотици хиляди палестинци в Рафах, откакто възобновиха операциите си в Газа на 18 март,

принуждавайки ги да навлязат в намаляващо пространство, ограничено от морето.

This is what the Israeli army has done to Gaza’s Rafah.



This is Al Najma Square in the southern Gaza city before and after Israel launched its genocidal war on the enclave. After 18 months of attacks, 90% of Rafah’s residential neighbourhoods are now destroyed pic.twitter.com/lEJeCUJkaj