„Някой изобщо проучи ли я?“: Защо Тръмп изгони новия си прессекретар

Н астанявайки се за седемчасов полет през континента тази седмица, президентът Доналд Тръмп с нищо не показа, че има някакъв проблем.

Трудният 14-минутен дебют на новия му прессекретар на трибуната в Белия дом беше посрещнат с категорично отрицателни отзиви. Час по-късно тя даде объркващ отговор на въпроса къде е положила изпита за адвокатска правоспособност. Собствените му съветници бяха наблюдавали всичко това с известна доза ужас.

Тръмп обаче казал на Кейти Захария по време на полета за Аляска, че се е представила добре, съобщи за CNN източник, запознат с разговора. Това бил първият ѝ път на борда на Air Force One.

Три дни и вълна от засилено внимание по-късно, Захария беше освободена от поста си, с което беше сложен бърз край на най-краткия престой като прессекретар на Белия дом в историята. Плановете за преместване със семейството ѝ от Калифорния бяха замразени. Всичко това, според множество съветници на Тръмп, беше пълен провал.

„Попитах я: „Кейти, това наистина ли е за теб? Защото, честно казано, това не ти трябва“, каза Тръмп в петък, след като я уволни.

Целият епизод подчерта напрегнатата атмосфера, обхванала близкия кръг на Тръмп по-малко от три седмици преди междинните избори. Внезапното назначаване на Захария и също толкова бързото ѝ уволнение бяха резултат от импулса на Тръмп да наеме лоялен телевизионен защитник, от когото се беше омагьосал от разстояние, без да мисли много за останалите изисквания за заемането на поста.

В изявление за тази статия директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви: „Всички тези задъхани спекулации са просто това, спекулации. И това е художествена измислица, която дори не е креативна. Факт е, че Кейти пое много важна работа и ще продължи да подкрепя президента, докато преминава към нова роля. Тя е невероятен съотборник и страхотен талант“.

CNN се свърза със Захария за коментар. В публикация в X тя заяви, че за нея е било „чест“ да работи за Тръмп. „Желая повече американци да го оценят. Никога никой няма да направи Америка отново велика по начина, по който той го направи и продължава да го прави“, написа тя.

Някои съветници на Тръмп наблюдаваха краткия ѝ мандат с известно безпокойство, чудейки се как една от най-видимите и търсени позиции в правителството е могла да отиде при човек с толкова малко опит и увереност при изпълнението ѝ.

„Какво, по дяволите, става там?“, попита невярващо един от съветниците на Тръмп, след като изгледа първия, широко критикуван брифинг на новоназначената Захария.

Новият прессекретар, според множество съветници, изглеждаше отчайващо неподготвена и без основни умения за вършене на работата. „Някой изобщо проучи ли я?“, попита един от тях. Краткият отговор се оказа „не“, според множество служители и съветници в Белия дом.

Вместо това нейният избор дойде на фона на изблик на разочарование от страна на президента, че месец преди междинните избори има малко гласове, които да го защитават на фона на неумолимите медийни публикации за намаляващите шансове на републиканците.

До този момент президентът не беше показал реална спешност да запълни ролята, овакантена от Каролайн Ливит в края на лятото. Съветници и съюзници бяха лансирали имена, никое от които обаче не изглеждаше сериозно да заинтригува Тръмп. Служителите в Белия дом вече се бяха примирили с възможността да нямат прессекретар преди междинните избори.

Засилващите се политически проблеми за републиканците, и вината, която Тръмп отнасяше за бедите на партията, изглежда задвижиха търсенето му. След като седмици наред се бореше да намери нов прессекретар, Тръмп изведнъж се фиксира върху попълването на позицията, оплаквайки се пред съветници, че няма кой да предава неговото послание, съобщават няколко източника, запознати с въпроса.

В тази атмосфера на недоволство се появи един благосклонен глас: Захария, редовен участник в кабелните телевизии, страстен защитник, понякога определяна като адвокат по телевизията. „Ами Кейти?“ - попитал Тръмп съветниците си, включително началника на кабинета Сузи Уайлс, твърди източник, запознат с въпроса. Президентът потърсил съвет и от Ливит.

Само седмица по-рано Захария изобщо не е била разглеждана за ролята. По време на търсенето на заместник на Ливит, Белият дом се бореше с по-известни имена, няколко от които преди това бяха критикували Тръмп. На няколко пъти висши служители са стеснявали списъка, само за да установят, че кандидатите са казали нещо негативно за президента, което ги дисквалифицира от позицията, според служител на Белия дом.

Репутацията на Захария беше „неопетнена“, казва по-късно Тръмп. Сред нейните поддръжници в Западното крило беше Натали Харп, лоялната съветничка на Тръмп, която пътува с него навсякъде, каза източник, запознат с въпроса.

В сряда миналата седмица служители организираха телефонен разговор между Захария и президента. Ден по-късно Захария замина за Вашингтон. До петък тя вече беше в Овалния кабинет. По време на разговора им, на който Уайлс не е присъствала, Тръмп спонтанно е предложил работата на Захария, каза източник, запознат с въпроса. Помощниците бързо информирали Уайлс за решението.

„Получих прекрасно обаждане от главния експерт по таланти, самият президент, и се оказа, че да си огромен поддръжник на всички негови политики всъщност работи“, каза Захария по време на интервю за Fox News миналия петък вечер.

Това интервю беше излъчено по същото време, когато Тръмп говореше на митинг в Сиракуза, Ню Йорк. За някои от дългогодишните съветници на Тръмп това беше първият знак за проблем. Провеждането на телевизионно участие по време на събитие на президента отдавна се смята за грешка за подчинените, включително за членовете на кабинета и висшите служители на администрацията.

Ако Тръмп е забелязал това, той не го показа. До неделя вечерта той обяви, че Захария ще свика първия си „въвеждащ“ брифинг рано във вторник сутринта. След още един двупосочен полет между Вашингтон и Калифорния, Захария беше будна в 3:00 ч. сутринта във вторник, за да се подготвя. Материалите ѝ бяха финализирани едва 90 минути преди тя да влезе в зала „Брейди“.

Липсата на подготовка си пролича. Говоренето ѝ по време на откриването беше колебливо, въпреки че четеше от стандартен, хвалебствен текст за постиженията на Тръмп.

„Някои хора го имат, а други го нямат. Тя го няма. Не можа да завладее залата“, каза висш служител от администрацията.

Когато дойде време за въпроси, тя не знаеше дали САЩ са прекратили споделянето на разузнавателна информация с Украйна, запитване, което лесно можеше да бъде предвидено. Тя наистина обяви, че Кимбърли Гилфойл е била помолена да подаде оставка от поста си като посланик в Гърция, което Захария по-късно използва като пример за това колко успешно е било нейното първо появяване.

„Мисля, че съм един от първите прессекретари, които съобщават кадрови промени в администрацията. И за мен беше чест, че президентът Тръмп ми довери съобщаването на тази информация“, каза тя по-късно през седмицата, когато бъдещето ѝ вече ставаше все по-мрачно. Това се оказа единствената съществена информация, която тя съобщи на този пост.

Въпреки че Тръмп първоначално не смяташе представянето ѝ на първия брифинг за особено лошо, по-късно той започна да се смущава от медийното отражение.

Появиха се и други знаци за липсата на опит у Захария. По време на посещението на Тръмп в Аляска след нейния критикуван брифинг, източник, запознат с въпроса, каза, че Захария заявила пред служители от Белия дом, че е планирала интервю на президента с репортер от Fox News веднага след митинга. Тя обаче бързо била предупредена, че президентът не обича да прави нищо след събитията си, след като току-що е правил шоу в продължение на два часа. Това предпочитание беше добре известно сред екипа на Тръмп.

Захария настоявала, че това би било разумно и че репортерът ѝ е приятел, казва източникът. След като Тръмп слязъл от сцената и бил готов да замине, Захария го информирала за плана. Тръмп видимо се раздразнил и казал, че няма да го направи, съобщава източникът. В крайна сметка той отстъпил, но епизодът бил показателен за хората около него, че Захария все още не разбира мъжа, за когото вече работи.

Когато Тръмп допитал други висши помощници за нея, Захария имала малко съюзници, готови да се застъпят за нея или да защитят представянето ѝ, казаха пред CNN двама души, запознати с отстраняването ѝ. Въпреки че много от тези помощници хвалели представянето ѝ в очите, в частни разговори признавали, че тя не се справя добре.

Тръмп коментира пред съюзници и съветници тази седмица, че може би тя „не е била готова за най-гледаното време“, каза пред CNN човек с пряка информация за коментарите му.

Тъй като започнаха да се трупат въпроси около нейните юридически акредитации, Захария се представяше за юрист, но нямаше публични доказателства, че някога е полагала изпит за юридическа правоспособност, Wall Street Journal съобщи, че тя всъщност се е провалила на изпита. По-късно Захария потвърди това публично, като заяви, че ѝ е било казано, че може да се нарича „юрист“ (lawyer), ако не и „адвокат“ (attorney).

Всъщност тя също така многократно беше споделяла съобщения в социалните мрежи, в които беше наричана „адвокат“. А публичната ѝ защита само подхрани усещането, че тя е надвишила възможностите си, опитвайки се и проваляйки се да контролира история, която се изплъзваше от контрол.

След поредица от изненадващо остри интервюта за Fox News, по-специално нейното участие при приятеля на Тръмп Шон Ханити в четвъртък вечерта, когато водещият я разпитваше за нейните юридически дипломи, президентът реши, че е невъзможно тя да остане на поста.

Едва в петък обаче той ѝ съобщи новината. Дори по време на друго участие във Fox, Захария каза, че вярва, че е запазила доверието на Тръмп. На връщане към Белия дом тя каза на събралите се репортери, че няма търпение да работи с тях и ги насърчи да поискат телефонния ѝ номер.

Четири часа по-късно Тръмп излезе от Белия дом, след като току-що беше провел откровен разговор с новия си говорител. „Честно казано, ако бях на твое място, бих размислил“, каза Тръмп, че е съобщил на Закария в петък сутринта.

Източник, близък до президента, каза пред CNN, че той все още уважава и харесва Захария като човек и отбеляза, че тя и семейството ѝ са вечеряли в петък вечерта с вицепрезидента Джей Ди Вънс в неговата резиденция - доказателство, че тя все още е ценена в Белия дом и администрацията.

Все пак Тръмп отново остава без главен говорител в критичния финален етап преди изборния ден. В петък той не даде индикации, че има някого предвид, който да заеме поста. „Много хора искат тази работа“, заяви той, докато търсенето започва отново.