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Новият прессекретар на Белия дом с „брутален“ дебют и лапсус с мъжа си

Няколко съветници и служители дадоха негативни отзиви за брифинга пред CNN, като единият го охарактеризира като „брутален“. Други го описаха като необичаен, неловък, скован и на моменти неудобен

14 октомври 2026, 10:34
Новият прессекретар на Белия дом с „брутален“ дебют и лапсус с мъжа си
Източник: Getty Images

Н яколко служители на Белия дом поставят под въпрос колко дълго Кейти Захария ще запази поста си на прессекретар след първия си брифинг във вторник, като заявяват, че представянето ѝ едва ли ще удовлетвори президента Доналд Тръмп.

Няколко съветници и служители дадоха негативни отзиви за брифинга пред CNN, като единият го охарактеризира като „брутален“. Други го описаха като необичаен, неловък, скован и на моменти неудобен. Захария се появи на подиума само за около 15 минути, като по-голямата част от това време беше посветена на встъпително изявление, в което изтъкна постиженията на Тръмп. Тя даде думата само на трима репортери за въпроси, преди да приключи брифинга, съобщава CNN.

Първият 15-минутен брифинг на новия прессекретар на Белия дом Кейти Захария беше белязан от поредица неловки моменти и гафове, които предизвикаха остро недоволство сред президентските съветници. Най-коментираният лапсус настъпи, когато при опит да обясни баланса между работата и грижата за четирите си деца, тя се обърка и заяви: „Идеята да не прекарвам вечерите с децата си е напълно неприемлива, така че моят президент... извинете, моят съпруг е тук зад кулисите“, предизвиквайки смях в залата. Напрежението ескалира и в самия край на изявлението, когато Захария внезапно прекъсна въпросите на журналистите с аргумента, че Доналд Тръмп се насочва към хеликоптера Marine One за „историческо пътуване до Аляска“. Към общия хаос се добавиха и въпросите около нейния юридически статут, след като стана ясно, че от администрацията на Белия дом не могат да потвърдят дали тя е издържала задължителния адвокатски изпит, а самият Тръмп се обърна към нея по време на сутрешен брифинг с въпроса в кой щат го е взела, на което тя отговори с неадекватното пояснение, че тогава се е преместила в Китай.

Източник: Getty Images

Някои служители на Белия дом и съветници на Тръмп изразиха объркване защо Белият дом е изпратил Захария на подиума толкова прибързано. Източник, запознат с въпроса, заяви, че Тръмп е поискал от Захария да проведе брифинга, и въпреки че някои от неговото обкръжение са имали резерви, източникът не знае някой да ги е споделил с Захария или Тръмп.

„Тя трябваше да премине през интензивни симулации на пресконференции в продължение на две седмици, преди да излезе там“, заяви съветник на Тръмп пред CNN, преди да критикува представянето на Захария.

„Най-хубавото, което направи, беше да съобщи новината за [посланика в Гърция Кимбърли] Гилфойл - поне това отклонява вниманието от нейното представяне“, допълва съветникът.

„Защо я изкараха там толкова бързо?“, попита недоумяващо служител на Белия дом.

„Буквално нямаше никаква причина да я пускат на нейния втори ден, при положение че е неподготвена“, допълва служителят.

Тръмп похвали Захария след брифинга, заявявайки пред репортери малко след това: „Мисля, че тя се справи много добре“.

Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг също заяви в изявление за CNN, че „Кейти е страхотно и прекрасно попълнение към екипа“.

Захария е планирала предварително да направи дълги встъпителни бележки въз основа на това, което Тръмп е поискал, и да вземе само три въпроса - от медии, които тя е избрала предварително, съобщи източник, запознат с въпроса.

Брифингът беше значително по-кратък от това, което бе станало норма. Брифингите на бившия прессекретар на Белия дом Каролин Лийвит продължаваха средно около 45 минути. По време на първия си брифинг тя даде думата на двама репортери от „новите медии“, преди да извика кореспондент на Associated Press. Тя също така приемаше въпроси от репортери, стоящи в пътеките.

Захария даде думата на репортери от консервативната медия Breitbart, която бе на мястото за „нови медии“, Fox News и Daily Mail. Изглеждаше, че тя е записала имената им предварително.

Източник: Getty Images

Тръмп и Захария се срещнаха насаме за кратко преди брифинга, като Тръмп ѝ каза, че иска оставката на Гилфойл, съобщи източник.

Друг съветник заяви пред CNN, че въпреки че Захария „не е била страхотна“, това е бил едва нейният първи пресбрифинг. Те очакват Тръмп да ѝ даде кредит на доверие.

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Тръмп беше силно впечатлен от изявите на Захария във Fox News, преди в крайна сметка да я назначи, съобщиха източници пред CNN. Но един от съветниците отбеляза, че появата в телевизионен панел по кабелна телевизия и заставането пред целия свят на подиума са две различни неща.

„Няма съмнение, че на всички ни липсва Каролин“, каза един от съветниците.

Захария заяви, че прекратява брифинга преждевременно, защото Тръмп вероятно скоро ще отговаря на въпроси на репортери на Южната поляна на Белия дом, преди да замине за Аляска.

„Ще го приключа, защото президентът Тръмп се отправя към хеликоптера Marine One за нашето историческо пътуване до Аляска и можем да му зададем всички въпроси там“, каза тя.

Източник: Getty Images

В интернет се появиха и въпроси относно статута на Захария като юрист, като CNN не откри доказателства тя да е издържала изпита за адвокатура в щатите, където е живяла и работила след завършването на юридическия факултет Pepperdine Caruso School of Law. Когато Тръмп обяви новата ѝ роля, той нарече новия си прессекретар „адвокат“.

„Адвокатската колегия на щат Калифорния няма запис за това Кейт Шарън Захария или Кейт Шарън Блек да са били лицензирани да практикуват право в Калифорния“, заяви говорител на колегията в изявление за CNN, визирайки моминското ѝ име.

„Поради изискванията за конфиденциалност, Адвокатската колегия може само да потвърди дали някой е издържал изпита за адвокатура, а не дали го е явявал“, заяви говорителят.

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Когато репортер попита настоятелно Тръмп в Белия дом във вторник сутринта в кой щат Захария е издържала изпита за адвокатура, президентът се обърна към новия си прессекретар, който стоеше зад него.

„В кой щат?“, попита Тръмп Захария. Тя отговори, че се е преместила в Китай.

В отговор на въпроси относно нейните юридически квалификации, служител на Белия дом заяви пред CNN, че след завършване на юридическия факултет Захария се е преместила в Китай със съпруга си, позовавайки се на неговата работа в американска компания за частни инвестиции, и че по това време тя е работила в областта на правото на международните транзакции. Служителят не отговори на последващ въпрос дали тя е издържала изпита за адвокатура.

Според профила ѝ в LinkedIn, Захария е работила като сътрудник в екипа по международна практика в Zhong Lun Law в Пекин от август 2011 г. до юни 2013 г. Тя също така е била главен юрисконсулт на Fix California - насочена към изборите организация с нестопанска цел, основана от съюзника на Тръмп Рик Гренел, от януари 2024 г. до март 2025 г. Последната ѝ длъжност беше старши съветник по комуникациите в Trump Media and Technology Group.

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Не е ясно с каква честота Захария ще дава брифинги пред репортери. Анализ на видеоархива на Белия дом, направен от рубриката Reliable Sources на CNN, установи, че Лийвит, която напусна поста през август, е провеждала официални брифинги средно по около веднъж седмично, преди да роди второто си дете. Тя проведе 14 брифинга през четирите месеца преди излизането си в майчинство в края на април.

Тя проведе още 49 брифинга през останалата част на 2025 г., което включваше няколко нетрадиционни брифинга.

Новият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - от телевизионния екран до „бруталния“ и изпълнен с гафове дебют
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Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
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